巨石壓住右前肢 無人敢出手救 小黑熊痛苦哀嚎至死

印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）尼爾吉利斯縣（Nilgiris）一隻小黑熊上周五（14日）在覓食期間，不幸被巨石壓住右前肢，不斷發出痛苦哀嚎；附近居民前來查看，但無人敢出手相救，只是站在旁邊拍照，小黑熊最終死亡。

網上片段顯示，小黑熊當時被一塊巨大的石頭壓住右前肢，痛苦地不斷掙扎，發出淒慘嚎叫，卻苦無辦法脫身。附近居民聽到慘叫聲前來查看，但無人敢出手相救，僅站在一旁拍攝；護林部門人員其後趕到試圖營救，但同樣苦無對策，小黑熊最終撐不住，宣告死亡。

圍觀民眾無人敢出手相救。圖擷自 微博

據稱，該隻黑熊是在覓食期間闖進了一個私人茶園，由於尼爾吉利斯縣近日經常下大雨，造成土石鬆動，故此相信牠是因為走避不及而遭突然滑落的巨石壓住。

小黑熊痛苦衰嚎的畫面令網民揪心，留言稱「牠的慘叫聲太令人痛心了，就似嬰兒在哭泣」、「民眾也太冷血，應該想辦法將石頭移開」；不過也有人指出熊是凶猛的野生動物，受傷後攻擊性更強，因此最好還是不要輕舉妄動，「那塊石頭可能有超過400斤重，沒有合適的工具想抬起來很難，也危險」、「你敢去救，不咬斷你的胳膊才怪」。

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文章授權轉載自《香港01》