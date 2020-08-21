日本將棋棋聖藤井奪王位頭銜 成擁兩冠最年輕者

日本將棋界天才型棋士藤井聰太繼今年7月奪「棋聖」頭銜後，今天又奪「王位」頭銜並晉升為8段。18歲1個月大的藤井創下日本將棋史上擁兩冠以及晉升8段的最年輕紀錄。

7月締造將棋史上最年輕奪棋聖頭銜紀錄的藤井今天在第61屆「王位戰」（7戰4勝制）的第4局中，擊敗47歲的木村一基王位，以4連勝成績奪得王位頭銜，現年18歲1個月大的他，成為史上最年輕擁有兩個頭銜者。

王位戰是日本將棋棋壇8大頭銜之一。本屆王位戰第4局從19日開始在福岡市舉行，終盤雙方展開激烈攻防戰，今天下午5時（台灣時間4時）左右，木村雖猛攻，但藤井強勢出招，到了第80手戰勝木村。

木村去年首度奪得頭銜（王位），創史上最年長奪頭銜紀錄。

目前是高中3年級學生的藤井刷新了28年前最年輕擁兩頭銜紀錄，上次是現年49歲的羽生善治9段締造最年輕（21歲11個月大）擁兩冠紀錄。

藤井今天按規定晉升為8段，也創下最年輕晉升8段紀錄。上次是現年80歲的加藤一二三於62年前所創的最年輕（18歲3個月大）紀錄。

對於奪得王位頭銜，藤井表示，目前內心還有沒真實感，但覺得這場戰役是很好的經驗，希望今後能善加利用經驗，持續努力。

對於成為史上最年輕擁兩冠及晉升8段一事，藤井說，自己並沒特別考慮到什麼，但能參加這兩個頭銜的對局，而且能留下成果，就是收穫。

藤井今天在王位戰結束後表示，在首度的兩天制對弈當中，獲得了許多成果。他認為能以4連勝的成績奪頭銜，是超出自己的實力。

被媒體問到身為棋士今後的目標時，藤井說「變得更強」是自己堅持的目標。從這次的王位戰學到了很多，希望能有助於今後的成長。

藤井2002年7月19日生於愛知縣，2007年夏天5歲時從外祖父母學會下將棋，2015年國中一年級時，晉級到獎勵會三段，成為史上最年輕（13歲2個月）晉級三段的棋士。

藤井2016年10月1日晉升為職業棋士，是21世紀出生的首位日本將棋職業棋士。當時他才14歲2個月，打破了加藤一二三維持62年的14歲7個月最年輕棋士紀錄。

藤井2017年6月以來連勝29場，是日本將棋史上連勝紀錄的保持者。他上個月16日在棋聖戰中奪棋聖，以17歲11個月大年齡創下將棋史上最年輕擁頭銜紀錄。