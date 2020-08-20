颶風金娜薇襲墨西哥外海 風力減弱但依然危險

「瘟疫，缺電，野火，致命熱浪...還有異常的乾燥雷暴？」美國加州正遭遇極端氣候引爆的「夏日危機」。自上周起，加州即遭遇嚴重的熱浪壟罩，各地不僅高溫破紀錄，更因全民用電急增而遭遇20年來最嚴重的大限電危機。此外，今年提早進入燃燒高峰的加州旱季野火季，不僅迫使加州政府於19日進入「天災緊急狀態」，誇張的燎原火甚至觸發了「火龍捲」。宣佈全州打火動員的州長紐森表示：當前的野火災難，是由「一連串異常的極端氣候現象」加劇的複合性災情，過去72小時內，加州全境就出現了1萬1,000多次的「乾雷暴」連擊，並因此追加引燃367起山林火警，誇張的災難狀態不僅將加州的消防能量逼入極限，更明確地向世人展現一年比一年加倍嚴峻的極端氣候威脅。

2020-08-20 11:41