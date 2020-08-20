颶風金娜薇襲墨西哥外海 風力減弱但依然危險

中央社 / 墨西哥市20日綜合外電報導
美國氣象預報人員表示，颶風「金娜薇」為墨西哥西北部海岸帶來降雨和巨浪後，已於墨國下加利福尼亞半島外減弱至1級颶風。法新社
美國氣象預報人員表示，颶風「金娜薇」為墨西哥西北部海岸帶來降雨和巨浪後，已於墨國下加利福尼亞半島外減弱至1級颶風。法新社

美國氣象預報人員表示，颶風「金娜薇」（Genevieve）為墨西哥西北部海岸帶來降雨和巨浪後，昨天已於墨國下加利福尼亞半島外減弱至1級颶風。

法新社報導，「金娜薇」18日增強為4級颶風，昨天減弱至1級。位於邁阿密的美國國家颶風中心（NHC）指稱，「金娜薇」預計將繞過下加利福尼亞半島邊緣，不會登陸。

颶風中心指稱，「金娜薇」每小時最大持續風速已減緩至150公里，已減弱為沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale，颶風強度分類共5級）中最弱的1級颶風。

但颶風中心仍警告，「金娜薇」帶來強風、豪雨以及「危急生命的洪水」，依然會構成危險。

颶風中心預計，位於下加利福尼亞半島南端外約170公里處的「金娜薇」，將經過半島西側並逐漸減弱風力。

颶風 預報 豪雨 墨西哥

延伸閱讀

墨西哥禁垃圾食物、強生推動減重 疫情讓國際掀起熱量革命

颶風進逼墨西哥西部海岸 地方當局封港封灘

七夕情人節 蕭邦翩翩蝴蝶愛心比翼TASAKI摘星獻愛

港版國安法通過 德國內政部長：當心「來自中國的混合威脅」

相關新聞

沖繩一年7221人「路上寢」 更有人喝醉躺馬路慘遭車撞

日本人因社交習慣，許多人會許則在下班的時候小酌一杯，因此出現了許多「居酒屋」，成為日本知名的文化之一，但也會經常看到有人喝醉睡在路邊，更誇張的可能會睡在馬路中間。而根據沖繩警方表示，2019年縣內就接獲7221件喝酒醉睡在路邊的通報，也有人因此發生車禍身亡。

國小師在營火旁睡覺 人卻遭強風吹翻「整臉」栽進火堆

一名澳洲的國小老師海莉（Halie Tennant）在5月時和一群朋友去露營，當時她獨自坐在營火旁的躺椅上打瞌睡，其餘的朋友則待在帳篷內聊天。突然有人聽到帳篷外出現一陣陣的低語聲，這才發現海莉「臉朝下」倒在火堆裡，嚇得他們立刻將海莉送醫，但送醫後仍被診斷為嚴重燒傷，至今還在復健當中。

《以色列風雲之二》耶路撒冷的齋戒月 鼓勵好客善行

齋戒月來耶路撒冷，是巴勒斯坦穆斯林的盛事！全球穆斯林每年到了齋戒月，都要在太陽出來的時候禁戒食物和飲水，前往清真寺禱告的人遠多於平時...

健康假訊息氾濫 醫界籲臉書改革

假訊息竟然會造成公共安全危機？，一份報告指出，2019年有高達3.8億人瀏覽過關於健康的錯誤資訊，醫學專家表示，假訊息在社群間迅速流竄...

沖繩悲劇或許不遠 日本長崎島上東洋第一的「未開砲砲台」

位在日本長崎縣壹岐市、座落於玄界灘的壹岐島。島上面海的觀光名勝「猿岩」附近有座略高的山丘，其上頭敞開著1個直徑、深度皆為約10公尺的大洞...

祖國求情無用！英男在新加坡犯毒品罪 慘遭鞭刑24下

一名英國籍男子在新加坡被裁定2項涉毒罪名成立，獲判有期徒刑20年與鞭刑24下。儘管英國有大臣出面求情，但二度上訴12日被...

德國寵物犬好幸福 法律規定飼主陪伴

德國寵物犬可能會是世界上最幸福的狗狗！據德國的最新草案規定，未來會嚴格要求飼主注重陪伴寵物犬，包含必須每天遛狗至少達一小時、不能整天都沒人陪狗等...

有問必答卸下心防 網路詐騙手段多

詐騙手法層出不窮，資訊再詳細也要小心！紐西蘭一對情侶在網路購車時，被詐騙集團提供的證明及有問必答的態度說服，即便覺得有異也沒多詢問...

捕鯨活動減少的感動消息！研究證實：全球座頭鯨數量有顯著的恢復

在1830年代時，全球約有2萬7000頭座頭鯨，但後期經過人類大量狩獵和濫殺，到1950年代時，僅剩約450頭……

妹幫失蹤5年哥哥整理房間 發現他就在家…已化成白骨

日本日前發生一起離奇社會案件，一名老年男子失蹤多年，卻被妹妹發現死在自家房間裡，已經化為白骨，而且是隔了五年才被發現。 東海電視報導，愛知縣春日市69歲的末永小姐15日通報，在自宅發現一具無名屍，疑

天火焚城錄：閃電風暴狂襲加州...72小時1.1萬擊，引燃失控野火

「瘟疫，缺電，野火，致命熱浪...還有異常的乾燥雷暴？」美國加州正遭遇極端氣候引爆的「夏日危機」。自上周起，加州即遭遇嚴重的熱浪壟罩，各地不僅高溫破紀錄，更因全民用電急增而遭遇20年來最嚴重的大限電危機。此外，今年提早進入燃燒高峰的加州旱季野火季，不僅迫使加州政府於19日進入「天災緊急狀態」，誇張的燎原火甚至觸發了「火龍捲」。宣佈全州打火動員的州長紐森表示：當前的野火災難，是由「一連串異常的極端氣候現象」加劇的複合性災情，過去72小時內，加州全境就出現了1萬1,000多次的「乾雷暴」連擊，並因此追加引燃367起山林火警，誇張的災難狀態不僅將加州的消防能量逼入極限，更明確地向世人展現一年比一年加倍嚴峻的極端氣候威脅。

他「大學畢謊稱高中畢」當上公務員 24年後被揭發開除

就業找工作常見「謊報學歷」，不過一般都是「高報」，捏造較高的學歷或是明星學校，卻少見「低報」，明明是大學畢業卻假裝只有高中畢業。一名日本男子以低報進入公家機關，過了24年才被揭發革職。 神戶新聞報導

熱門新聞

他「大學畢謊稱高中畢」當上公務員 24年後被揭發開除

剛批完川普！柯林頓與淫魔出遊照曝光 被害女子幫他揉肩

祖國求情無用！英男在新加坡犯毒品罪 慘遭鞭刑24下

羅傑斯：美股…等著爆破的泡沫

俄反對派領袖納瓦尼失去意識 疑似被下毒

川普帶頭杯葛固特異 揚言總統座車要換別家輪胎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。