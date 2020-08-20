颶風金娜薇襲墨西哥外海 風力減弱但依然危險
美國氣象預報人員表示，颶風「金娜薇」（Genevieve）為墨西哥西北部海岸帶來降雨和巨浪後，昨天已於墨國下加利福尼亞半島外減弱至1級颶風。
法新社報導，「金娜薇」18日增強為4級颶風，昨天減弱至1級。位於邁阿密的美國國家颶風中心（NHC）指稱，「金娜薇」預計將繞過下加利福尼亞半島邊緣，不會登陸。
颶風中心指稱，「金娜薇」每小時最大持續風速已減緩至150公里，已減弱為沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale，颶風強度分類共5級）中最弱的1級颶風。
但颶風中心仍警告，「金娜薇」帶來強風、豪雨以及「危急生命的洪水」，依然會構成危險。
颶風中心預計，位於下加利福尼亞半島南端外約170公里處的「金娜薇」，將經過半島西側並逐漸減弱風力。
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