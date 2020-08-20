國小師在營火旁睡覺 人卻遭強風吹翻「整臉」栽進火堆

一名澳洲的國小老師海莉（Halie Tennant）在5月時和一群朋友去露營，當時她獨自坐在營火旁的躺椅上打瞌睡，其餘的朋友則待在帳篷內聊天。突然有人聽到帳篷外出現一陣陣的低語聲，這才發現海莉「臉朝下」倒在火堆裡，嚇得他們立刻將海莉送醫，但送醫後仍被診斷為嚴重燒傷，至今還在復健當中。

海莉是澳洲維多利亞州的國小老師，在今年5月30日與一群朋友出門露營，當天晚上她獨自在營火旁的椅子上睡著了，而她的朋友們則在帳篷內。結果她的朋友們突然被一陣低語聲吵醒，走出帳篷外一看，居然看到海莉「臉朝下」倒在火堆裡。

問及海莉事發的經過，她則表示完全不記得當晚為何會發生這件事，甚至連疼痛都沒有感受到，眼看被灼傷的海莉，朋友們急著在海莉身上澆冷水，且立刻叫來直升機將她送往墨爾本阿爾弗雷德醫院（Alfred Hospital）。在緊急處理後，海莉在加護病房足足昏迷8天才醒來，隨後被送到燒燙傷病房。事後朋友們推測，當時應該強風將摺疊椅吹倒，海莉則是直接在睡夢中摔進火堆裡。

據《7NEWS》報導，海莉在兩個半月內動了6次手術，才獲准出院。海莉說，她出院時遇到的第一個路人就對她說「妳好像殭屍。」幸好海莉的丈夫與家人都非常支持她，總會陪著她一起出門、玩樂，希望海莉能盡快恢復原本的生活。