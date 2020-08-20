沖繩悲劇或許不遠 日本長崎島上東洋第一的「未開砲砲台」

位在日本長崎縣壹岐市、座落於玄界灘的壹岐島。島上面海的觀光名勝「猿岩」附近有座略高的山丘，其上頭敞開著1個直徑、深度皆為約10公尺的大洞。在昭和初期曾被稱作是東洋第一的「黑崎砲台」，過去曾經存在於這裡。

這座能利用砲身約18公尺、口徑約40公分的2門大砲，將重1噸的砲彈射至35公里遠處的砲台，是從1928年起耗時5年所完工。

該砲台也被稱作是「未開砲的砲台」。它一次也沒有在實戰中發射過，便迎來了戰爭的結束。不過至今仍口述相傳著，在試射時曾造成了附近民宅的窗戶玻璃全部破掉。而砲台在第二次世界大戰後，於美軍的指示下遭到解體撤除。

壹岐市立一支國博物館的76歲館長須藤正人表示：「沒有在實戰中使用它，以結果而言對壹岐應該是好事吧。如果射擊的話，或許會向沖繩一樣被攻入也說不定。」

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