沖繩一年7221人「路上寢」 更有人喝醉躺馬路慘遭車撞

日本人因社交習慣，許多人會在下班的時候小酌一杯，因此出現了許多「居酒屋」，成為日本知名的文化之一，但也會經常看到有人喝醉睡在路邊，更誇張的可能會睡在馬路中間。而根據沖繩警方表示，2019年縣內就接獲7221件喝酒醉睡在路邊的通報，也有人因此發生車禍身亡。

據《每日新聞》報導，日本將醉漢睡在路邊的行為稱作「路上寢」，然而疑似因沖繩當地氣候較溫暖，導致此種行為在沖繩更加嚴重。目前任職沖繩縣警本部長的宮澤忠孝則表示，於去年12月來沖繩報到前，他從來沒聽過「路上寢」這個詞，認為這是沖繩的「特別風景」。

沖繩警方的統計數據顯示，於2019年「路上寢」通報就高達7221件，這些喝酒醉的人，除了睡在人行道上，甚至還有些人直接睡在馬路中央，加上夜間視線昏暗，會造成馬路上用路人的困擾。據了解，2019年就有16人因此發生車禍，其中3人被撞死。

而今年（2020）雖有新冠肺炎疫情，且政府方也不斷強調減少外出與保持社交距離的重要，但「路上寢」的現象仍沒有改善，1到6月間仍接到了2702件的「路上寢」通報，其中有2人發生交通意外，還有人的東西因此被偷，令沖繩警方頭疼不已。