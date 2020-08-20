聽新聞
test
0:00 / 0:00
沖繩一年7221人「路上寢」 更有人喝醉躺馬路慘遭車撞
日本人因社交習慣，許多人會在下班的時候小酌一杯，因此出現了許多「居酒屋」，成為日本知名的文化之一，但也會經常看到有人喝醉睡在路邊，更誇張的可能會睡在馬路中間。而根據沖繩警方表示，2019年縣內就接獲7221件喝酒醉睡在路邊的通報，也有人因此發生車禍身亡。
據《每日新聞》報導，日本將醉漢睡在路邊的行為稱作「路上寢」，然而疑似因沖繩當地氣候較溫暖，導致此種行為在沖繩更加嚴重。目前任職沖繩縣警本部長的宮澤忠孝則表示，於去年12月來沖繩報到前，他從來沒聽過「路上寢」這個詞，認為這是沖繩的「特別風景」。
沖繩警方的統計數據顯示，於2019年「路上寢」通報就高達7221件，這些喝酒醉的人，除了睡在人行道上，甚至還有些人直接睡在馬路中央，加上夜間視線昏暗，會造成馬路上用路人的困擾。據了解，2019年就有16人因此發生車禍，其中3人被撞死。
而今年（2020）雖有新冠肺炎疫情，且政府方也不斷強調減少外出與保持社交距離的重要，但「路上寢」的現象仍沒有改善，1到6月間仍接到了2702件的「路上寢」通報，其中有2人發生交通意外，還有人的東西因此被偷，令沖繩警方頭疼不已。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言