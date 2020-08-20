健康假訊息氾濫 醫界籲臉書改革

假訊息竟然會造成公共安全危機？，一份報告指出，2019年有高達3.8億人瀏覽過關於健康的錯誤資訊，醫學專家表示，假訊息在社群間迅速流竄，已嚴重影響人們的健康觀念，並對公衛安全造成威脅。歐盟及數個國際醫學組織都對此感到憂心，並呼籲臉書等社群軟體做出積極改革。

假訊息流竄快

根據《歐洲動態》報導，日前多名醫學專家指出，臉書的演算法使假訊息或錯誤資訊能在社群間迅速流竄，已嚴重危害公衛安全，必須有所改變。

一份研究報告指出，2019年有高達3.8億人觀看過關於健康的錯誤資訊，其中最嚴重的假訊息觸及人數，甚至還遠超出如世界衛生組織WTO等醫學權威機構對於相同議題見解4倍之多，「儘管臉書在今年提出了解決方案，但假訊息的傳播現象依然沒有改善」全球性的非政府組織Avaaz表示。

假訊息取代專業？

研究員尼克特拉說，假訊息造成民眾對醫界大規模的不信任感，這是醫界人士都很擔憂的問題。據《BBC》報導，在臉書上出關於健康的錯誤訊息中，僅有16%被識別出及以標籤警示。

歐盟醫學專家聯盟秘書長格倫霍博士說：「信任是病人與醫生之間的基礎。」而假訊息的傳播速度正在摧毀這層關係。擁有超過1000萬名醫生會員的世界醫學協會，其席蒙哥馬利博士則說，關於醫學的錯誤訊息已在疫情期間暴露無遺。

「臉書要撤除所有假訊息恐怕很難，但要導政人們腦中錯誤的觀念更為艱鉅。」格倫霍、歐盟副主席柔霍瓦及國際醫界人士等紛紛跳出來呼籲臉書，要求其更積極對抗假訊息。

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