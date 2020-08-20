《以色列風雲之二》耶路撒冷的齋戒月 鼓勵好客善行

齋戒月來耶路撒冷，是巴勒斯坦穆斯林的盛事！全球穆斯林每年到了齋戒月，都要在太陽出來的時候禁戒食物和飲水，前往清真寺禱告的人遠多於平時。耶路撒冷作爲穆斯林第三大聖城，在齋戒月也熱鬧滾滾，以色列和巴勒斯坦穆斯林都爭相前來。

耶路撒冷地位獨特

位於耶路撒冷聖殿山上有兩座雄偉的清真寺，多數人被真金裝飾的金頂寺吸引，它座落在一大塊岩石上，穆斯林相信那是穆罕默德在夜間從麥加超自然抵達並且升天的地點。旁邊的阿克薩清真寺則為紀念這段超自然經歷而建。

雖然可蘭經裏並沒有出現「耶路撒冷」的名字，但因爲經上出現了「遠方」（阿克薩）這個字，所以阿克薩清真寺被視爲穆斯林第3大聖寺。穆罕默德早期也是向著耶路撒冷朝拜，後來才改為麥加的方向。穆斯林如此看重耶路撒冷，也是以巴問題始終難解的主因之一。

禁食後大吃 歡聚一堂是亮點

齋戒月開始後，穆斯林每天晚上會吃大餐，遜尼派教徒會增加一次集體禱告的時段。晚餐通常是大家庭聚餐，分開居住的姑嫂妯娌有更多機會聚集，好奇的外來客也很容易感受到他們的熱情好客。隔天清晨天還沒亮，信徒們會起床吃早餐，並且趕在日出之前做好自身的潔净，準備開始一天5次的祈禱。

由於白天需要長時間忍受飢渴，穆斯林社區和公司行號在齋戒月通常會減少工作時間，有些餐廳白天乾脆休息。懷孕的婦女或病人可以不守齋戒月，但要用其他時間補上。孩童沒有硬性規定開始禁食的年紀，但我聽過一些人從7嵗就開始守齋戒月。

鼓勵善行和敬虔

當我問起穆斯林是否覺得辛苦，他們多數覺得這個節期很有意義，不僅提醒他們紀念貧窮人的需要，多捐款或做慈惠事工，也促進家人間的往來走動。許多人在這個月投入較多時間禱告聚會，同時期待真主賜下更多的啓示，像是穆罕默德當年得到超自然的經歷一樣。

穆斯林的周五是聚會日，齋戒月期間以色列政府會在周五放寬進入耶路撒冷的限制，但也因此，當以巴情勢緊張的時候，齋戒月的周五，聖殿山上較常出現暴亂或恐怖攻擊。今年由於疫情，各大清真寺都關閉，以色列政府也限制商店在夜間營業，成爲史上最安靜冷清的齋戒月。

作者簡介：郭淑鳳，2007年開始在以色列擔任駐地記者，帶著社會學的眼光，見證了10多年來以色列的發展和變化。曾在希伯來大學取得伊斯蘭與中東研究碩士學位，6月底剛從以色列回國定居。

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