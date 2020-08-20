德國寵物犬好幸福 法律規定飼主陪伴

德國寵物犬可能會是世界上最幸福的狗狗！據德國的最新草案規定，未來會嚴格要求飼主注重陪伴寵物犬，包含必須每天遛狗至少達一小時、不能整天都沒人陪狗等，農業部長克洛克納解釋，寵物並非可愛的玩具，也得考量牠們的身心需求，她也表示，雖然私家犬照護很難一一檢查，但此法主要是要求大型飼育場，像是一個飼養員最多只能照顧3隻幼犬。

新法緊盯大型飼育場

根據《英國廣播公司》報導，德國最新關於養犬的草案很注重寵物照護，預計將於明年上路，該法要求狗主人3大點，每天得遛狗2次、總計時長至少1小時，不能長時間將狗拴上狗鍊，不能整天都沒人陪伴狗。

農業部長克洛克納女士解釋條文宗旨，是要表明寵物犬並非可愛玩具，喜歡就養、不喜歡就擺在一旁，強調照護寵物犬的身心需求，當然她也表明，此法不太可能全面落實、管到一般人養犬，但至少能管制大型的犬類飼育場，諸如每個飼養員一次只能照顧最多3隻幼崽，每天得陪伴幼犬至少4小時，確保牠們能正常與其他同類相處。

法國最會遺棄寵物

比起鄰國法國，德國犬運氣好很多，《法國廣播電台》報導，法國被稱為「歐洲最會棄養寵物」的國家，數據顯示，每年法國遺棄近20萬隻寵物，法國獸醫解釋，這與法國人的養寵態度有關，他們將養寵物視為流行，如同智慧型手機一般，一旦品種過時或是老了不可愛了，就好比過時的手機遭到淘汰，這也是德國本次要立新法避免的觀念之一。

還有另一個原因可能是支出，法國人習慣於在藥局免費拿藥，所以養寵新手一遇到寵物高額、繁雜的醫療支出，會感到意外，導致很多寵物在生病後就遭到遺棄。

圖說：德國新法規定要好好照護寵物犬，包含定時陪伴，該國農業部長呼籲，此法是希望飼主別把寵物當成一般玩具。(photo via Pikist, under CC licensed)

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