有問必答卸下心防 網路詐騙手段多

詐騙手法層出不窮，資訊再詳細也要小心！紐西蘭一對情侶在網路購車時，被詐騙集團提供的證明及有問必答的態度說服，即便覺得有異也沒多詢問，竟被騙走1萬美元，加拿大也有女子在電話中因情緒緊張，聽從歹徒指令而損失鉅額金錢。專家表示，對於使人情緒緊張的電話或言語都要小心，網路上購物也要更加警覺。

詐騙精緻化

根據紐西蘭媒體《Newshub》報導，當地警方正在偵辦多起跨國汽車詐騙案，犯案手法精緻化也讓調查人員咋舌。

詐騙集團先在拍賣網站Autotrader上以便宜的價格兜售車輛，也會提供關於車輛的細節資訊及照片，再以各式各樣偽造的證明增加公信力，對於民眾提出的任何疑問也都在第一時間有問必答，甚至還有客服人員接聽電話。詐騙集團還會以車輛掛在他人名下為由，表明無法提供防竊車輛證明，矇混過關。

居住在奧克蘭的受騙夫妻表示，「詐騙集團的手法簡直完美無瑕。」疫情期間收入減少又被詐騙集團敲竹槓，使這對情侶的處境雪上加霜，男子說：「1萬紐西蘭元是一筆可觀的金錢損失，何況我老婆還在待產，」紐西蘭政府已下令要求當地的網路汽車業者或平台要多加提防，避免類似案件發生。

緊張就掛電話

除了實質上的損失外，跟詐騙集團斡旋時給初的資訊也有可能被拿來濫用。警方表示，民眾也該小心假IP的網址，發覺有異就趕快停止交易。據加拿大《環球新聞》報導，加拿大詐欺防範中心統計，2020年光是上半年就有2萬3655件詐騙通報，已經逼近去年共計2萬4835件的案例。

假冒成政府官員的詐欺犯最近騙走凱倫1萬5000美元，凱倫表示，在電話中對方不斷施壓還要求她儘速完成指定動作，才能保留自己的戶頭。湯森建議，一律掛掉任何使人感到緊張或言語態度浮誇的電話，「最重要的是，絕對不要聽從指示照做。」

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