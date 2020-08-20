捕鯨活動減少的感動消息！研究證實：全球座頭鯨數量有顯著的恢復

鯨魚，身為地球上最龐大的哺乳類動物，牠所受到的威脅自古以來都是前所未有的巨大。早年在捕鯨時代，鯨魚的油脂是重要經濟來源，鯨魚族群已經在人類幾世紀以來的濫捕下，數量臨界到非常瀕危的地步，於此同時，牠們還得應付氣候變化、海洋汙染的生存威脅，包含塑膠垃圾、化學汙染和噪音。

直到1949年，國際捕鯨委員會（IWC）成立，該組織是個擁有眾多會員的國際化組織、專注於捕鯨產業的保護和管理，並於1982年宣告暫停捕鯨的禁令；會員國除了必須遵守規則，也得在不傷害生態系的維護下，盡可能地保護海洋。

對比以往多國的捕鯨競賽，如今目前在全球，僅有日本（Japan）、冰島（Iceland）和挪威（Norway）繼續捕殺鯨魚，而日本更每年以「科學研究」的名義，替每年都在南極進行的捕鯨行動辯解，它們強調這對評估鯨魚族群的數量是必要的。根據統計，在2016年，日本就屠殺了333頭鯨魚。

人類活動減少 鯨魚漸漸現蹤

不過，科學家近期發現，隨著商業捕鯨的限制和對鯨肉需求的減少、市場沉寂，不再被捕捉的座頭鯨，數量終於有漸漸恢復的態勢。

《time》報導，科學家最近證實，主要在巴西（Brazil）沿海繁殖並在夏季生活於南極水域的座頭鯨，已經漸漸觀察到和捕鯨時代前相當的族群數量，這確實令人振奮。

根據紀錄顯示，在1830年代時，全球約有2萬7000頭座頭鯨，但後期經過人類大量狩獵和濫殺，到1950年代時，僅剩約450頭。「令人欣慰的是，當人們離開大自然並依循大海和生物的生存法則時，物種的恢復力十分堅韌，這才是應有的樣貌。」

近40年前頒布的國際商業禁捕令，成了最有效保育鯨魚的幫手。目前科學家認為，座頭鯨的族群大小已恢復到全盛時期的93％，在停止狩獵的威脅和保障安全的發展空間下，數量已有明顯的恢復。

鯨魚是吸收二氧化碳的環境幫手

專家強調，鯨魚的數量恢復，除了對鯨魚本身是個好消息外，對整個地球的氣候來說也是好消息，「一隻鯨魚能做出的碳排放貢獻，遠比你我想像的還巨大。」

研究揭露，平均每隻鯨魚可以儲存約33噸二氧化碳，如果僅考慮在巴西繁衍生存的南極座頭鯨，光是僅保護這一種族群，就可以將81萬3780噸二氧化碳儲存在深海中。

根據2018年的全球碳排放數據，這樣的儲存量已經是貝里斯（Belize）這種小國每年碳排放的兩倍之多；這是因為鯨魚死亡時，牠會將體內巨大的二氧化碳含量跟著帶入深海，進而繼續閉鎖幾個世紀之久。

2019年，國際貨幣基金組織（International Monetary Fund， IMF）也將注意力轉向了令人震撼的鯨魚保護經濟學，因為該組織指出，鯨魚對全球的經濟價值，高達1萬億美元。

人類對全球生物的影響和傷害是無比巨大的

科學家分享，近年來，他很高興看到全球南極水域到處都是鯨魚，甚至偶爾會在航行時，觀察到鯨魚跟著船首航行。

「作為鯨魚生物學家，幾十年來，我一直想起我生活和工作過的地區裡，年邁捕鯨者講述的故事，那些鯨魚遨遊的模樣是多麼壯觀且迷人；我在南極的經歷使我想到了這些歷史，並給予我希望，期待將來能致力恢復其他族群和物種，讓人人都有機會看到這樣大海美景，而不是像我這種有特權的科學家。」

當然，目前也不是所有的鯨魚都能恢復正常的數量，一些鯨魚還在被捕，而藍鯨至今依然無法從早年的商業捕鯨行為中恢復──牠們都面臨著無數種由人為因素相互作用的威脅，包含海洋噪音、化學汙染和塑膠垃圾問題，加上和船隻的碰撞意外、漁網糾纏，不良的漁業管理政策和氣候變化等。

「對海洋生物來說，這樣的生活條件非常困難。」

科學家強調，如今，人們知道海洋生態是可以從人類停止傷害後恢復的，「我們正處於實現這目標的重要十字路口，這是一個巨大的挑戰，但如果我們忽略它，人們將損失的更多，鯨魚就是一個重要的例子。」

此外，海龜、海豹、企鵝等對生態極關重要的生物，都應該以全球海洋保護網絡的形式，建立良好的連結──科學證明了，只要30％的海洋能夠被珍惜，海洋生物能得以繁衍，並且是有實際效益和幫助的。

（作者／魯皓平 本文出自2020.8.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）