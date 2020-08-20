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妹幫失蹤5年哥哥整理房間 發現他就在家…已化成白骨

聯合新聞網 / 綜合報導
末永兄妹三人的住宅，哥哥被發現疑似化為白骨死在家裡。圖取自YouTube
末永兄妹三人的住宅，哥哥被發現疑似化為白骨死在家裡。圖取自YouTube

日本日前發生一起離奇社會案件，一名老年男子失蹤多年，卻被妹妹發現死在自家房間裡，已經化為白骨，而且是隔了五年才被發現。

東海電視報導，愛知縣春日市69歲的末永小姐15日通報，在自宅發現一具無名屍，疑似是失蹤四年的71歲哥哥。警方前往調查，在雜亂的房間內找到一具穿著衣服的遺體，已經化為白骨。

末永和兩個兄弟同住，她稱哥哥五年前就下落不明，她在四年前通報失蹤，日前整理哥哥的房間想給弟弟用時，赫然發現這具白骨。

警方初步判定這具遺體應該就是失蹤多年的末永哥哥，由於死亡多年，年齡、性別等已無法辨認，等到身分確認後，就會馬上針對死亡原因進行詳細調查。

網友認為這個新聞疑雲重重：「明明在家裡卻被通報失蹤？」、「那個房間放了五年都沒管？」、「是不是因為平常就很髒亂，掩蓋了屍臭？」、「可能是離家出走後來又偷偷跑回來，死在房間裡吧」、「這是寫小說還是刑偵劇嗎？」。

失蹤 日本

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