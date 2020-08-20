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他「大學畢謊稱高中畢」當上公務員 24年後被揭發開除

聯合新聞網 / 綜合報導
公家機關示意圖，非關當事人。圖／聯合報系資料照
公家機關示意圖，非關當事人。圖／聯合報系資料照

就業找工作常見「謊報學歷」，不過一般都是「高報」，捏造較高的學歷或是明星學校，卻少見「低報」，明明是大學畢業卻假裝只有高中畢業。一名日本男子以低報進入公家機關，過了24年才被揭發革職。

神戶新聞報導，一名48歲的男子大學畢業，但卻「低報學歷」，謊稱自己只有高中畢業，因而得以進入神戶市水道局工作，從1996年工作至今已24年。3月時遭到匿名舉發，遭到懲戒革職。

男子自稱當初不知道該職位的報考資格是限制高中畢業以下，以為大學畢業也可去考，所以並非刻意謊報學歷。根據該局的資料，在2006年的一項調查中，有36名公務員涉及學歷詐欺。

很多人不解為什麼要刻意限制高中畢業以下？有網友解釋是出於時代背景，當時是就業冰河期，限制高中畢是給予下層族群的就業保障，測驗的難易度也有區別；如今有大學生「上士對下士」佔據這個位子，也影響了錄用的公平正義。

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