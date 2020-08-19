德國冰淇淋新口味主打「無糖零熱量」！網一看笑翻：台灣也有
炎炎夏日，許多民眾喜歡吃冰消暑，如果能兼顧健康，就再好不過了。德國一間冰淇淋店推出一款「無糖、全素、零熱量」的新口味冰淇淋，照片曝光後卻讓許多網友笑翻，有網友更指出「這冰品在台灣叫清冰」。
臉書粉專「German Institute Taipei 德國在台協會」日前分享一張照片，只見照片中，冰櫃裡有至少四款冰淇淋口味讓客人挑選，其中一款冰品的告示牌寫著「本店的新口味！無糖、無蛋、無乳糖、無麩質、全素的無卡路里冰淇淋」，隨後還不忘附上一個友善親切的微笑圖案。但仔細一看會發現，原來這款新口味的冰淇淋，就是「冰塊」。
照片曝光後，不少網友笑翻紛紛留言，「目前看到最可愛的德式幽默」、「很硬的冰淇淋」、「完全無卡路里的冰」、「冰塊，台灣叫清冰」、「可能冰淇淋店快被這種客人搞瘋了吧」。
近期天氣炎熱，許多人會選擇吃冰消暑，從健康的方面來看，中醫師董延齡表示，美味可口的冰品確實讓人暑意全消，但太冰涼的飲食不僅讓腸胃「急凍」，也會造成中醫所謂的「胸痺」，亦即有胸口鬱悶、呼吸急促、走路會喘等症狀。若真的要消暑，不妨可以喝白開水、紅豆水及多吃蔬果、堅果類，才可以清熱解暑。
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