NASA公布火星雪崩衛星照 粉塵爆炸圖像超壯觀

美國國家航空暨太空總署NASA前（17日）天在官網上分享一張壯觀且驚為天人的太空衛星圖像，光禿禿的火星表面，發生了疑似沙塵暴的現象。根據NASA報導，這張圖像攝於去年（2019）5月29日，取景高度距離火星表面約1,640英呎（500公尺）高，在沒有任何動植物生存的火星表面看來，那團猶如「雪崩」般的大自然現象特別顯眼。

日前，NASA正在慶祝火星探測軌道飛行器（MRO）進入太空15周年，這款飛行器是2005年8月從佛羅里達州卡納維爾角空軍基地發射升空，主要用來研究火星稀薄大氣層中的溫度，並探索火星表面的礦物。NASA進一步說明，這張高解析度的圖像，說明了火星溫度上升，從而導致塵暴的發生。