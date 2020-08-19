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官場現形又一章！新科考委搶入住 部長竟想住副院長官舍

颶風進逼墨西哥西部海岸 地方當局封港封灘

中央社 / 墨西哥市18日綜合外電報導

墨西哥下加利福尼亞州（Baja California）當局今天下令關閉港口與海灘，以因應最大持續風速達每小時近195公里且進逼墨國西部海岸的颶風「金娜薇」（Genevieve）。

總部設在美國佛州邁阿密的國家颶風中心（National Hurricane Center）指出，格林威治標準時間18日3時，颶風金娜薇位於下加利福尼亞半島南端以南約390公里處，並以每小時17公里速度往西北方前進。

從4級颶風減弱至3級颶風的金娜薇，被測到最大持續風速高達每小時將近195公里。

國家颶風中心表示，根據路徑預測，預計金娜薇的中心會在19日晚間到20日期間掠過下加利福尼亞半島南端，接著於21日進入太平洋。

颶風 邁阿密 墨西哥

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