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加強彈道飛彈防禦！日本海上自衛隊 擬增逾2000人員

世界日報 / 編譯中心／綜合18日電

日本政府為確保負責彈道飛彈防禦等的人員，初步決定將增加逾2000名海上自衛隊自衛官。最快將在2021年度預算案中增編人事費用。

日本每日新聞報導，防衛省6月已決定放棄部署陸基神盾飛彈防禦系統（Aegis Ashore），海上自衛隊認為為了加強彈道飛彈防禦體制，有必要增加負責彈道飛彈防禦的自衛隊人員。

防衛省將調整目前任用人員的架構，快的話，將在2021年度預算案中增編人事費用，將目前約4萬3000名海上自衛官的人數在幾年內增為約4萬5000人。

海上自衛隊在因應北韓發射飛彈或中國海軍日益活躍的海洋行動方面長期以來有人手不足的問題。日本政府希望陸上自衛隊與海上自衛隊能擴大相互合作，以減少海上自衛隊的負擔，也認為海上自衛隊本身有必要增員。

增加的海上自衛官將部署於負責攔截彈道飛彈的神盾艦，或是牽制他國船艦行動的潛艦。

此外，日本防衛大臣河野太郎18日與中國駐日大使孔鉉佑舉行會談，河野就中國船隻在釣魚台等日本周邊海空域及南海的行動表達憂心。此外，河野也對香港局勢感到嚴重憂慮。

日本共同社報導，河野與孔鉉佑在防衛省進行約40分鐘會談，對中國船隻在釣魚台等日本周邊海空域及南海的行動表達憂心，強烈要求中國需克制行動。

河野與孔鉉佑都認為，中日有必要溝通意見，兩人就促進國防合作達成共識。這場會談由中方提出，河野強調：「正因有擔憂，所以溝通很重要。」

會談也提及6月底香港實施港區國安法，河野對實施後的香港局勢感到重大憂慮。

彈道飛彈 自衛隊 日本

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