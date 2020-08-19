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泰國高中生高舉「反政府手勢」竟遭老師甩巴掌
泰國反政府示威潮吹進高中校園，這2天有不少高中生在升旗時高舉三根手指的抗議手勢，響應這波反政府抗議。
中央社報導，昨天和今天在全泰國各地的高中生群起響應，在社群平台推特或臉書上可以看到超過10所高中的學生在自己的書包別上白緞帶，並在早上升旗時高舉三根手指的手勢，象徵反政府。
曼谷郵報（Bangkok Post）報導，許多學生因此被學校老師責罵，從社群平台上的照片或影片可以看到，有的學生被老師甩巴掌或是被摔手機，老師不准學生拍照或是拍影片上傳。有學生上傳的影片顯示，老師喝斥一名學生：「你付錢來上學，不是來做這種事情的！你有什麼權利做這些，我不准你在這做種事情！」
泰國東北孔敬府（Khon Kaen）一所高中的學生貼文指出，有警察到學校內並扣留學生綁在書包上的白緞帶。
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