《以色列風雲之一》 遊歷以色列 聖經平面變立體

作者簡介：郭淑鳳，2007年開始在以色列擔任駐地記者，帶著社會學的眼光，見證了10多年來以色列的發展和變化。曾在希伯來大學取得伊斯蘭與中東研究碩士學位，6月底剛從以色列回國定居。

每個基督徒的一生，都要去一次以色列！在全球化的今天，受到天主教和伊斯蘭教徒朝聖觀念的影響，許多基督徒也渴望去以色列。不僅如此，從以色列回來的人，常把在以色列的見聞和收穫掛在嘴邊，更增添人們對以色列的好奇心。

台灣和以色列於2011年開始互免簽證，兩國來往的觀光人數逐年增加，尤其是近3年來，台灣前往以色列的人數，從以往的每年6000人，快速增加到2019全年將近17000人。（資料來源）https://embassies.gov.il/taipei/communication/Pages/%E6%AD%B7%E5%B9%B4%E4%BB%A5%E5%8F%B0%E8%A7%80%E5%85%89%E4%BA%BA%E6%95%B8.aspx除了一般的旅遊朝聖團以外，商務參訪和特會團也頗受歡迎。

其實以色列比台灣還小，人口也不到台灣的一半，以色列的魅力來自聖經上的聖地風光，猶太人悲慘的流亡歷史和堅毅的民族性，亮眼的科技新創成就，和美國對它不顧一切的支持。

百聞不如一見

對基督徒而言，置身於聖經描述的地理環境，再透過視聽媒體和仿古村的幫助，能夠讓他們對聖經的認識更深入，更有感覺。前駐以代表季韻聲的夫人王若琴就曾經表示，透過對以色列地理的了解，當她讀到列王紀先知以利亞從北部平原逃到別是巴時，由於距離遙遠，更能感受到先知的恐懼。

中華福音神學院舊約副教授胡維華也曾說，實地走訪以色列對基督徒認識信仰的幫助是不言而喻的。這些對聖經記載的親眼見證，既能加增信徒的信心，也激發信徒對信仰做出回應的行動。

每年三節 最佳時段

很多人關心去以色列的季節，從氣候來看，春秋的天氣最好，不冷不熱，夏天乾熱，烈日當空令很多導遊不願意帶團，冬天濕冷，還可能遇到暴風雨，也最好避免。根據聖經中神對猶太人的吩咐，猶太人每年要在逾越節，五旬節和住棚節到耶路撒冷敬拜獻祭，這個吩咐直到今天，仍然被許多散居海外的猶太人遵守。

與復活節日期臨近的逾越節在春季，猶太新年和住棚節則在秋季，節期時一方面可以看到很多猶太人過節的禮俗，再加上耶路撒冷萬國祈禱院和耶路撒冷國際基督徒使館在這段期間都會舉辦大型聚會，基督徒不僅有機會聆聽國際知名講員的信息，還可以增進對猶太文化的認識，十分划算。

疫情入境新措施

新冠疫情讓以色列旅遊業受到重創，核發簽證的内政部不時傳出有員工染疫而必須暫時關閉辦公室消毒的窘境。不過，爲了盡速振興經濟，以色列積極研究安全開放國境的措施，未來可能要求入境外國人提供3天内的核酸檢測陰性報告，抵達機場後還需要做30分鐘出爐的快篩。

於此同時，以色列旅行社也做出多項準備，一方面持續推出影音短片，同時也在遊覽車上安裝可以過濾病毒的空氣濾清器，讓遊客放心。該國有豐富的歷史文化遺產，在新創科技和環保節能方面的發展也值得我們學習，如果暫時不適合計劃前往，不妨先從關注以色列資訊開始吧！

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