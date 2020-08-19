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史上最近！小行星3000公里高空擦肩而過

中央社 / 華盛頓18日綜合外電報導
NASA今天表示，一顆休旅車大小的小行星16日與地球擦肩而過，距離僅約2950公里，是至今觀測到最接近地球的小行星。 圖／Jet PropulsionLaboratory
NASA今天表示，一顆休旅車大小的小行星16日與地球擦肩而過，距離僅約2950公里，是至今觀測到最接近地球的小行星。 圖／Jet PropulsionLaboratory

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，一顆休旅車大小的小行星16日與地球擦肩而過，距離僅約2950公里，是至今觀測到最接近地球的小行星。

這顆名為2020 QG的小行星約3至6公尺長，是在格林威治時間16日4時8分，以每秒12.3公里速度飛越印度洋南部上空，和地球距離僅約2950公里。一般通訊衛星飛行的同步軌道（geostationary orbit）距地球3萬5000多公里。

但NASA噴射推進實驗室（Jet PropulsionLaboratory）在聲明中表示，就算2020 QG以正對地球的路線前進，也不可能造成任何傷害，而是會在大氣中分解，形成天空中的火球，也就是俗稱的「流星」。

NASA噴射推進實驗室表示，受到地球引力影響，2020 QG轉了約45度的彎。

它是在飛越地球6小時後，才被美國加州理工學院（California Institute of Technology）巴洛馬天文台（Palomar Observatory）的望遠鏡「史維基瞬變設備」（Zwicky Transient Facility, ZTF）記錄到。

NASA表示，每年都會有幾次類似大小的小行星飛越地球，但除非它們正對地球而來、在大氣中爆炸，否則就很難記錄到。比方說，2013年有顆約66英尺的小行星正對地球而來，在俄羅斯車里雅賓斯克（Chelyabinsk）上空爆炸後，數英里遠的建築窗戶應聲碎裂，還造成1000人受傷。

NASA其中一項任務，就是偵測可能真會對地球帶來威脅的較大型小行星（460英尺），他們的器材也能追蹤較小行星。

NASA 爆炸 俄羅斯

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