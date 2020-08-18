抖音女網紅跳舞被判刑 埃及網路法挨批

在抖音上唱歌跳舞也會吃牢飯？針對埃及上個月判處年輕網紅瑪瓦達2年徒刑，她的姊姊拉赫瑪日前與律師對外高喊不公，他們抨擊埃及政府以「違反家庭價值觀」為藉口逮捕人，而人權團體質疑，埃及此舉是限制言論自由，該國研究員也指出，政府過度解釋18年通過的《網路犯罪法》，該法對「違反價值觀」故意定義得模糊不清，讓當局能肆意透過法律，強化保守的價值觀。

埃及網紅被控

根據《英國廣播公司》報導，埃及網紅瑪瓦達擁有超過300萬的抖音用戶關注，在5月發佈一個穿著時髦衣服跳舞的影片後，上個月遭到檢察官控訴、逮捕，認為她在抖音上發布的影片違反家庭價值觀，最終判決她2年的有期徒刑以及2萬美元罰金。

針對此案，瑪瓦達姊姊拉赫瑪與律師出面表態政府不公，拉赫瑪提到，妹妹只是想成名、想從事女演員的道路，她在抖音上的影片只是模仿明星穿著、唱跳，而被檢察官舉證「穿太露」的照片，是替知名時尚品牌當模特兒所拍的，並打算繼續替妹妹上訴。律師巴基里也表示，就算檢察官認為影片違反社會價值觀，但將人逮捕入獄也不是好的解決方式。

而這項案子引發廣大國際聲浪迴響，認為埃及政府的動作涉及言論審查以及網路自由使用，國際人權組織洛特非提到，埃及嚴打瑪瓦達一案，顯示他們將手伸入人民的自由權，洛特非擔憂，埃及此舉是對該國年輕女性的一個警告，只允許她們在社交媒體上表現出國家要的那面。

網路犯罪法模糊地帶

《新阿拉伯網》則報導，雖然埃及總統塞西堅稱，人權組織的報告都是抹黑的，該國司法行動都是有所依據，該國關押著成千上萬的政治犯都其來有自，包含自由主義者、新聞工作者以及人權律師。

但塞西這項說法不被採信，埃及研究員法赫米提到，埃及18年通過的《網路犯罪法》第25條就是用來對付這些當局不喜歡的人，那條聲稱違反埃及家庭價值觀的條文定義模糊不清，灰色地帶就是讓當局檢調用來過度解釋的「依循法條」，該條文讓國家擁有網路監視、封閉網路的權力。法赫米表示，埃及正運用著法律和媒體，強化著該國保守的父權霸權。

【更多精采內容，詳見 】