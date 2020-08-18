熱浪狂襲！南加州死谷54.4℃創全球百年高溫 東京8月熱死53人

美國國家氣象局（National Weather Service）昨（17日）表示，加州南部沙漠地帶死亡谷國家公園（Death Valley National Park）周日（16日）一度測得攝氏54.4度高溫，創下全球自1913年以來的最熱紀錄。

美國國家氣象局表示，該高溫紀錄是由位於加州與內華達州（Nevada）邊境交界的火爐溪（Furnace Creek）遊客中心自動氣象觀測站，於周日下午約3時測得。拉斯維加斯（Las Vegas）氣象站透過twitter指出，有關數據是初步觀測結果，仍須進行正式審查，「如果（數據）獲得證實，這將是自1913年7月以來獲官方認證的最高氣溫。」

世界氣象組織（World Meteorological Organization, WMO）會檢查該高溫數據是否有效；根據WMO的紀錄，1913年7月10日，死亡谷的綠地牧場（Greenland Rench）曾測得攝氏56.7度的高溫，目前仍是地表最高溫紀錄。

加州實施分區輪流停電

在熱浪衝擊下，美國加州近日用電量激增，當地主要電網營運商於上周五（14日）宣布實施分區輪流停電，是自2001年以來的首次，將會影響州內數十萬家庭用戶。營運加州輸電網的加州獨立系統營運商（CAISO）當日曾發出警報，呼籲用戶節約用電，其後於傍晚6時許宣布緊急狀態，各電力公司削減電力負載量，太平洋瓦電（PG&E）及南加州愛迪生（Southern California Edison，SCE）等公司隨即一同實行分區輪流停電。

CAISO發言人表示，發警報主因是「過熱」，事關許多地區溫度超過30℃，遠比正常高以致冷氣使用量激增。

另外，日本近日同樣遭熱浪侵襲，日本氣象廳表示，東海、西日本等地區周一甚為酷熱，其中靜岡縣濱松市於下午12時10分更測得攝氏41.1度，打平2018年7月在埼玉縣熊谷市創下的日本最高溫紀錄。

東京都監察醫務院指出，東京都本月10日至15日有27人因中暑死亡，26人死於屋內，其中屋內沒有安裝冷氣機的有23人，死者年齡由50多歲至90多歲，七成死者均年逾70歲。8月初至今，東京都總共有53人死於中暑，東京都消防廳呼籲民眾夜間也應適當地開冷氣，以及多補充水分以免中暑。

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文章授權轉載自《香港01》