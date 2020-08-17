日本中暑人數攀升 為省錢不開冷氣代價「貴上兩百倍」

炎炎夏日，每個人都想方設法消暑，日本近日受到高氣壓籠罩，太平洋沿岸氣溫上升，多處溫度高達35度以上，根據日本官方統計，8月3日到9日共有6664人中暑，其中10人死亡。為了遏止「中暑送醫」的情況，日本節目算出開冷氣與中暑醫療費的成本，兩者價格相差兩百倍，希望老人家能適時開冷氣。

根據日媒報導，日本中暑送醫人數攀升，在昨（16）日，東京在內的南部地區局部最高溫度，可能達到攝氏40度，中暑的風險非常高。8月3日到9日共有6664人中暑，其中180人重症、10人死亡，患者多半於室內中暑，且老年人口居多，東京消防廳也呼籲「應適時開啟冷氣並經常補充水分」避免中暑。

日本節目「情報ライブ ミヤネ屋」在新聞中表示，如果冷氣開14小時所花費的電費約300日圓（約新台幣82元），但中暑的治療費高達約6萬日圓（約新台幣1萬6千元），兩者相差200倍，因此專家認為，適時開冷氣、補充水分才能降低中暑率，千萬不要為了省小錢而花大錢。

日本新聞節目整理8月中暑人數，其中已有10人受不了高溫逝世。圖／取自情報ライブ ミヤネ屋

節目也分享開冷氣的省電三秘訣，第一、不要在室內擺放雜物，阻擋通風，提高冷氣運作效率會導致電費更多，第二、固定清洗冷氣濾網，若整年沒清理，電力消耗會增加25％，第三、短暫離開房間可以不用關冷氣，因為冷氣機重啟是最耗電的事。把握省電原則開冷氣才能安心又舒心。