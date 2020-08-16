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疫情成保育契機 威尼斯潟湖重生

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
威尼斯當地人及科學家趁疫情期間杳無人煙，種植蘆葦、引入淡水拯救潟湖生態。（photo by Twitter）
威尼斯當地人及科學家趁疫情期間杳無人煙，種植蘆葦、引入淡水拯救潟湖生態。（photo by Twitter）

疫情使威尼斯觀光停擺，在地人趁機復甦生態！義大利威尼斯潟湖曾因為人口眾多及排水汙染，湖中鹽分提高，導致大量蘆葦消失，生態環境被破壞。然而，因為疫情期間人口稀少，科學家及當地農夫藉此發起潟湖復甦計劃，以運河系統引進淡水、移植海草、種植蘆葦，以恢復原有生態。

威尼斯潟湖

根據《The Local》報導，聖馬可大教堂或許是威尼斯最為人知的景點，但其實當地更耀眼的是潟湖生態，但當地潟湖長期受到忽略亟需維護。

站在潟湖旁，四周安靜無比，少了船隻的引擎聲，多了鳳頭麥雞、白鷺鷥、鷸等鳥類的足跡。義大利科學家及漁夫們見狀則展開搶救威尼斯潟湖的計劃，讓曾經擁有各種生態性的這塊區域重生。過去曾因為人類大量的廢水排放及汙染，大大改變當地的水質，使威尼斯潟湖的鹽分飆高，鳥、魚類都大量減少。

威尼斯福斯卡里宮大學研究員亞瑞安娜指出，潟湖的一半以上曾經是蘆葦床和鹽沼，約1萬7000公頃並擁有豐富生態，「健康的潟湖鹽分應介於0到15鹽度，但現在威尼斯的鹽度是30，已與海水相去不遠。」計劃發起人布魯薩則表示：「我們的重整計劃將從其他地方導入乾淨的淡水，來沖淡鹽分，還它原始的樣貌。」

鹽沼重建救生態

能培養豐富生態的鹽沼如今只剩下34公頃，鹽沼是沿海潮間帶和陸地間的一種生態系統，海水或鹹水會規律地湧入流出該地區。據《今日泰倫加納》報導，人工的運河系統將思樂河的淡水導入潟湖。

農夫馬切西及克羅多魯小心翼翼種下蘆葦，避免驚動水中的魚類及鳥類。當地漁夫及獵鳥者也一一幫忙將海草綁起，移植到更適當的地方，以加快水生植物的復甦。56歲的馬切西表示：「我們將按照祖先們所教的那樣重新建造潟湖，這裡的生態系將更加豐富。」

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