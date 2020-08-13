竊賊用電鋸開銀行金庫 意外拉扯電線慘遭割喉身亡

日本家庭主婦被在家務上被要求的程度通常較嚴格，一名媽媽只因用了冷凍餃子做晚餐，被丈夫嫌太偷懶，她不滿上網抱怨，意外引發迴響，還釣到冷凍食品公司來回文。 一名日本媽媽為家人準備晚餐，用了豬肉口味的

2020-08-13 14:06