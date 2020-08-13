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竊賊用電鋸開銀行金庫 意外拉扯電線慘遭割喉身亡

香港01 / 朱利安
印度一名竊賊拿電鋸開銀行金庫，不慎拉扯到電線，慘遭割喉身亡。示意圖／ingimage
印度一名竊賊拿電鋸開銀行金庫，不慎拉扯到電線，慘遭割喉身亡。示意圖／ingimage

印度一名竊賊日前闖入銀行搶劫，但他用電鋸鋸開金庫的保安裝置時，意外扯到電線，最後慘遭電鋸割喉，結果打劫不成反而丟了性命。

事件發生在印度古吉拉特邦巴羅達市（Vadodara），該名竊賊上周六（8日）凌晨1點左右，闖入一間小型銀行Ujjivan Small Finance Bank，並用電鋸鋸開金庫保安裝置。

銀行保安人員透過監視畫面發現有人犯案，立即通知分行經理，但當經理趕到現場查看時，卻發現竊賊已倒在血泊中，經理見狀立刻報警，員警趕抵現場證實竊賊已經死亡，並相信他是單獨行動。

警方表示，進入金庫的位置非常窄，只可容納一個人，相信他當時處於漆黑環境下不小心扯到電鋸的電線，啟動了電鋸，而電鋸剛好割到他的喉嚨，該名嫌犯因竊盜及企圖犯罪被歸入犯罪檔案，而他的遺體經驗屍後已交還給家屬。

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文章授權轉載自《香港01》

印度 竊盜

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