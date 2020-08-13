聽新聞
test
0:00 / 0:00
曾流行？百年前藝妓照驚見「三猿姿勢」 背後涵義與職業有關
每個年代都會有流行的拍照姿勢，就有一名日本網友翻出百年前藝妓的照片，沒想到照片內的人都擺出「不見、不聞、不言」三猿姿勢，讓人不禁好奇究竟有何涵義？
推特用戶「shinjisumaru」分享一系列1900初期年代的照片，引來24萬人按讚，只見照片中3名女子紛紛對著鏡頭擺出不見、不聞、不言的三猿姿勢，原PO對此感到不解，因此發文詢問「莫非那年代流行這樣拍照？」
照片在網上曝光，網友留言回應，「好可愛，竟然是三猿姿勢」、「舞技的基本姿勢嗎？」、「當時的社會氣氛嗎？」、「三猿姿勢又要再度流行了」、「模仿東照宮的三猿雕像」。
另外有內行人解釋背後原因，「『不見、不聞、不言』是當時對舞妓跟藝妓的基本要求，如果她們不慎將情報洩漏出去，可能會讓一間茶屋倒閉，這姿勢代表『我們會保守秘密』」。
日光東照宮の三猿ですな.— AKILA™ (@AKILA_Design) August 6, 2020
カメラもそんなに多くない時代だから,カメラマンがこのポーズで撮る人が多いですよーとか言ったのではないかな? pic.twitter.com/UrvWBRwWtD
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言