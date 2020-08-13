用冷凍水餃做飯是偷懶？主婦哭訴釣到食品公司暖心回應

日本家庭主婦被在家務上被要求的程度通常較嚴格，一名媽媽只因用了冷凍餃子做晚餐，被丈夫嫌太偷懶，她不滿上網抱怨，意外引發迴響，還釣到冷凍食品公司來回文。

一名日本媽媽為家人準備晚餐，用了豬肉口味的冷凍餃子，兒子吃得開心大讚美味，卻被丈夫嫌棄並告訴孩子：「你媽媽偷懶，這些是冷凍食品」。

這名媽媽感到很挫折，將這個故事PO上推特抱怨取暖，竟被日本最大冷凍食品公司之一的「味の素」看到，在官方推特上發表評論：「使用冷凍餃子不是省略過程，而是避免麻煩！我們的工廠就是一個大廚房，進行切菜、剁肉、包餡等麻煩的瑣碎事，幫媽媽們代勞。」

「幫這些媽媽省下的時間，她們要做什麼？給孩子一個擁抱、幫孩子看作業、打電話給遠方的親戚，把這些時間多多用在身邊的人身上。所以我們可以大聲說，這不是偷懶，而是省時省力！」

PO文的小編還透露，自己也是兩個孩子的母親，同樣使用半成品馬鈴薯沙拉和冷凍餃子，並且一點罪惡感都沒有。他們希望可以把這種觀念持續傳遞出去，讓人們堅持自己的選擇。

味の素的貼文獲得近30萬人按讚，網友表示：「非常認同」、「善於利用時間在自己和家人身上值得推廣」、「我們全家從小都吃冷凍餃子，因為很好吃阿」、「日本的冷凍食品品質很好，食物又美味」。