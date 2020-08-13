21億樂透沒人領？別錯過和《哈利波特》男主一樣富有的機會

日前台灣威力彩開出31.2億的高額獎金，吸引民眾集資包牌拚致富夢，網友也好奇追出中獎者的背景和職業。但在歐洲，同樣高達幾十億的樂透開出，卻已五個月無人出面兌現，再過一個月獎金即將全數充公。

每日郵報報導，跨國樂透彩票「歐洲百萬」（EuroMillions）三月在蘇格蘭開出，獎金為5700萬英鎊（約新台幣21.8億元），得主卻遲遲沒有現身兌換。兌獎期限到9月13日，屆時若幸運兒沒現身，這一大筆獎金將全數充公，投入「全國彩票慈善計劃」（National Lottery Good Causes）用來做善事。

歐洲百萬官方公布中獎者的地區，是3月17日於蘇格蘭艾爾郡（Ayrshire）購買的，官方呼籲該地方的民眾若有買彩票，趕快找出來檢查一下是否中獎。

報導指出，中獎者若出面對兌現，身家將和《哈利波特》男主角演員丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）以及知名英國男團1世代（One Direction）前成員贊恩馬利克（Zayn Malik）一樣富有。

歐洲百萬得主未現身並非第一次，2012年開出的6500萬英鎊就無人認領。當時無人領獎的消息傳出，興起一波「找彩票」的熱潮，民眾在家翻箱倒櫃地找，甚至去翻大街上的垃圾桶，還有人揚言出錢僱人到他家幫忙找。

「歐洲百萬」是一種跨國彩票，需要七個正確的數字才能贏得大獎。它是由法國的Françaisedes Jeux，西班牙的Loteríasy Apuestas del Estado和英國的Camelot於2004年2月7日推出。按規定，持中獎彩票的人必須在開獎後180天內領獎。