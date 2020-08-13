沒注意！母用除草機「嘎」一聲輾6歲兒 小腿狂噴血剩半截

小朋友一離開爸媽的視線時，便容易因為不注意而受傷，爸媽也會感到相當自責。美國一位41歲媽媽貝瑟妮（Bethany）使用除草機在後院除草時，沒注意到6歲男孩喬納（Jonah Douglas）跑到庭院來玩耍，一不小心便讓除草機輾過喬納，喬納最終失去一隻腳，往後都得依賴義肢行走。

綜合外媒報導，貝瑟妮想清理家中後院的雜草，於是拿出一台除草機便開始了她的工作，除草除到一半時，她突然踢到一塊東西，但她以為是庭院裡大石塊，便不多加理會，這時除草機卻意外轉向，沒想到竟同時傳來喬納的慘叫聲。

原本在屋內玩耍的喬納跑到外頭玩耍，由於除草機的聲音實在是太大，貝瑟妮也沒注意到喬納跑去哪裡了，一時不小心便讓喬納遭除草機輾過，而她原本以為踢到的大石塊便是喬納的身體。

貝瑟妮趕緊將喬納送往醫院，令人難過的是，當她趕到醫院時，喬納的腳早已血流如注，難以縫合，醫生宣告喬納未來必須依賴義肢行動，這讓貝瑟妮相當自責。

然而，喬納雖然失去了一條腿，但他很快就適應義肢，貝瑟妮感動的說，「他剛開始裝著義肢學走路讓我哭了一整天，雖然他還不能跑步，但我敢肯定他將來一定很快就能學會」。自此之後，貝瑟妮便將除草機以便宜價格出售。