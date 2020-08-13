著火的愛！男子全身點火獻求婚戒 女友驚慌立刻點頭

求婚百百招，但將「燃燒的愛」發揮到極致，恐怕還是第一回看到。英國一名中年男子運用個人本身特殊的專業，向護士女友求婚。不同的是，女友臉上除了驚喜，似乎還有更多的惶恐情緒，深怕身為特技演員的準老公會出意外。

根據英國《每日郵報》報導，現年52歲的瑞奇‧阿什（Riky Ash），透過網路交友遇見了48歲的女友卡特莉娜‧多布森（Katrina Dobson），但因新冠肺炎疫情影響，女友身在第一線疫情醫療單位，兩人的戀情只能透過「煲電話湯」來維持溫度。

擷自英國《每日郵報》

今年3月，瑞奇認定卡特莉娜是未來的人生伴侶，在別出心裁地構思如何求婚時，決定用自己擅長表演特技的方式，給女友一個特別的求婚。他用「燃燒自己」的方式來展現對女友的愛，在攝影師好友大衛‧辛克萊(David Sinclair)的協助下，記錄下了這個重要時刻。

當瑞奇背部和腿部著火後，女友卡特莉娜一度十分擔憂男友會不會真的傷到自己，隨著下一秒的動作，將求婚儀式帶到最高點。瑞奇在火焰中從口袋裡掏出一枚戒指，高舉手獻給女友，並下跪向卡特莉娜求婚，卡特莉娜原本以為只是配合拍照，對男友突然求婚嚇一跳，之後便立即點頭答應。

卡特莉娜事後表示：「真是一個完美的求婚，對我來說。」致於這到底怎麼辦到的？如何引火上身又馬上滅火？瑞奇表示，關鍵在於使用促進劑，這可以讓火迅速燒得很大，然後又能停留一段時間後再熄滅。瑞奇並向媒體大方展示這件燒了一個大洞的求婚西裝。

卡特莉娜目前任職於英國威廉‧哈維醫院的冠狀病毒科，兩人的戀情果然是名符其實的「愛在瘟疫蔓延時」。卡特莉娜表示自己一直忙於工作，從未遇見合適走一輩子的對象，被求婚後，讓她一度輕捏自己，不斷問自己：「是我嗎？」瑞奇也稱讚女友是「謙遜的護士，很幸運能認識她，她的積極改變了我對生活的方式」。有趣的是，卡特莉娜比瑞奇高出許多。

(此為專業行為，請勿模仿)