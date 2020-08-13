英國特訓6隻狗狗「聞出」新冠肺炎患者 若試驗成功將派駐機場

在機場我們會看到狗狗當緝毒犬，嗅旅客的行李搜查。日後除了毒品，緝毒犬可能更可以嗅出新冠肺炎患者。英國正在進行研究，訓練特別的狗隻透過氣味分辨人們是否患有新冠肺炎，研究估計狗狗每小時或可篩查多達250人。

研究由倫敦衛生與熱帶醫學學院（LSHTM）、慈善組織Medical Detection Dogs和杜倫大學（Durham University）合作進行。研究挑選了6隻狗狗進行實驗，當中包括拉布拉多犬和美國曲架，英國政府已向研究小組提供超過50萬英鎊（約505萬港元）的資金用於該研究。

研究人員希望收集325個陽性和675個陰性樣本，讓狗狗進行測試。他們正招募有輕度新冠肺炎症狀人士的樣本，要他們留下戴上3個小時的口罩和曾穿12個小時的T恤、襪尼龍子，以收集他們的氣味，再為他們進行新冠肺炎的咽喉拭子檢測，以分辨他們是否受感染，然後樣本會送往Medical Detection Dogs狗隻訓練中心，在這裹對狗狗進行訓練和測試。

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文章授權轉載自《香港01》