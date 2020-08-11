他疫情期間被裁員家人相繼過世 隔天竟幸運中3830萬元彩券

因疫情慘被公司裁員，結果隔天竟中英鎊100萬元彩券！英國一名男子在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間被公司解僱，弟弟也不幸因新冠肺炎過世，就連弟媳也相繼死於心臟病，就在這人生最黑暗的時刻，他被公司裁員後隔天竟幸運的中了100萬英鎊（約新台幣3830萬）的彩券，讓他的人生瞬間有了希望。

根據《 Birmingham Live 》報導，現年61歲來自英國的大衛．亞當斯（David Adams）於上（7）月31日被公司解僱，然而今年弟弟也死於新冠肺炎，弟媳更因心臟病而相繼離世，但正當人生看似絕望之際，大衛竟在8月2日凌晨對彩券時，發現自己中獎，當下他立刻叫醒老婆緊握她的手，告訴她人生有了好的轉變，直到大衛看到獎金「一長串的零」，他才意識到自己贏得了大獎100萬英磅。

大衛表示，今年對他來說是人生最艱難的時期，但無論生活變得如何，他都會和家人團結在一起並努力保持微笑，「許多人都認為我被裁員是最糟糕的事，被裁員只是我們經歷一系列困難的最後一根稻草」。

中獎後大衛也提到，由於自己一直都很努力工作，也知道錢的價值，但是這次的中獎金額遠遠超出了自己所能理解的數字，現階段也不急於做出任何決定，只希望能把原本的福特汽車換成日產汽車，當疫情和緩時也會安排和家人一起出遊，日後他也將有計畫的來運用中獎獎金。