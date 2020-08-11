有毒生物種類多 澳洲研發辨識APP

透過APP辨識動物種類，讓民眾避開有毒物種！澳洲科學家妮可研發出辨識物種的APP，希望透過此APP讓民眾了解碰到的物種能否近距離接觸。妮可說，澳洲至少有170種蛇、2000種蜘蛛，牠們大多數都有毒，可在澳洲生態系中都是重要的生物，與其討厭、打死牠們，不如好好認識，避開即可。

根據《歐洲新聞網》報導，妮可與澳洲最大的科研機構「聯邦科學與工業研究組織 (CSIRO)」合作，利用CSIRO長期野外調查的照片資料，結合演算法後做出這套名為「Critterpedia」的應用程式，未來如果上市，用戶碰到不認識的物種，只要有網路的話，利用APP拍照上傳，就可以馬上辨識物種。

此APP目前還在測試階段，不過妮可希望未來可透過此軟體，讓民眾更了解澳洲生態，身為英國人、後來移民到澳洲的妮可說，會想要研發這款APP起因是家裡英國的親戚來訪，對於很多對於生態學家來說非常有趣的物種卻顯得意興闌珊、甚至避之唯恐不及，也讓她想要透過研發APP，普及民眾的生態知識。

不過目前遇到的困難是，許多擬態的物種（無毒模仿有毒的長相等）在辨識上仍然需要加強，有些蛇與蜘蛛其實無毒，但是它們為了混淆天敵，演化成很像有毒的物種。負責該APP應用的資料庫「Data61」管理的科學家艾德考克說，因此還需要透過大量照片資料，訓練AI辨識的能力。

台灣雖然沒有那麼多種毒蛇，不過還是有眼鏡蛇、鎖鏈蛇、雨傘節、百步蛇、龜殼花、青竹絲、環紋赤蛇等毒蛇。台中市政府農業局提醒，盡量避免夜間行動或夜遊。因為蛇大多是夜行性動物。另外，山上避免在草叢或陰暗處行走。尤其溪邊，水塘邊更應提高警覺。

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