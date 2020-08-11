韓學生「塗臉扮黑人抬棺」遭男星怒斥 正版枱棺團長反打臉

今年初一段「黑人抬棺」影片在全球爆紅，其後更掀起模仿熱潮。韓國最近有高中畢業生「塗黑臉」，自組「抬棺少年團」回校拍照，照片上傳至社交平台後，引來到韓國發展的迦納籍男星Okyere Samuel批評。不過，正版抬棺舞蹈團長艾圖（Benjamin Aidoo）上周五（7日）在Instagram轉發該批韓國高中生的模仿照，祝賀他們畢業快樂，令部分網民關注Okyere Samuel是否矯枉過正，認為不應公審學生。

每逢畢業季節，部分韓國高中畢業生會以搞怪造型回校拍照，日前5名議政府高等學校3年級的男學生就以「黑人抬棺」裝扮示人，並塗黑臉假扮黑人。該學校學生會後來上傳一群學生的照片至Facebook，但抬棺照很快便被網民轉發。

照片在網上傳開不久，到韓國發展的迦納籍名人Okyere Samuel在Instagram批評該批學生，認為塗黑臉的舉動既不好笑，也冒犯了黑人，對他們非常失望，稱「你不必透過嘲弄他人的方式，去欣賞某種文化」。爭議愈來愈大，學校回應表示，涉事學生已知悉今次照片掀起的風波，校方會警告他們，並盡快與老師商討會否有後續行動。

不過，正版「黑人抬棺」舞蹈團長艾圖上周五卻在Instagram發布照片，祝福5名「抬棺少年團」畢業快樂。許多韓國網民隨即在帖文標籤Okyere Samuel，並說「看到了嗎？」、「當事人都出來了」，也有人感謝艾圖沒有介懷塗學生黑臉一事。

Okyere Samuel同日發文道歉，解釋自己並非要批判學生，只是希望表達意見，但對於未獲學生同意下便上傳照片，導致他們私隱外洩感到抱歉，形容自己在這次事件上太輕率。

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文章授權轉載自《香港01》