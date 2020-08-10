日本「中國銀行」被誤以為是陸銀 急發聲明澄清
中國銀行近日成為網民熱討對象，原來日本岡山亦有「中國銀行」，令人以為是大陸的中國銀行到日本開設分行。日本的「中國銀行」隨即貼出簡體中文字告示，澄清2間銀行完全不同背景，網民笑稱：「天大的誤會啊！」又指同樣名字很難令人不誤會。
來自日本岡山的中國銀行日前於分行貼出聲明，澄清與大陸中國銀行的關係。
相中可見用上了簡體中文字，內容如下：
歡迎光臨。
我行是一家日本銀行，
總行位於日本岡山市。
我行與中華人民共和國的中國銀行（BANK OF CHINA）
是兩家不同的銀行。
日本岡山的中國銀行，前身分別為「第八十六國立銀行」、「第一合同銀行」及「山陽銀行」，1930年合併成為現時的「中國銀行」，簡稱中銀（ちゅうぎん）。
而「中國」在日文漢字中並非解作中國（Chiｎa），而是代表日本的中國地區、或叫稱山陰山陽地方，是日本本州島最西部地區的合稱，包含現今的鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣等5個縣。
不少網民亦表示今次真是場「美麗的誤會」、「同名的出事率99.99％」、「這個誤會可大了」、「改名比較好吧」。
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文章授權轉載自《香港01》
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