俄羅斯誓言重返金星 誇海口要超越馬斯克
俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛今天說，俄國想重返金星，並帶回土壤樣本，以及打造可以超越太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）的火箭。
羅戈辛（Dmitry Rogozin）向國營俄羅斯新聞社（RIA）表示：「我們正在打造一個甲烷火箭取代聯合2號火箭（Soyuz-2）。」
羅戈辛說，新火箭可能會是可以重複使用的，且第一節有望能至少重複使用100次。
他表示：「我們當然有在關注美國同業的進展，但我們的工程師正試圖抄近路，不要重複我們同業SpaceX在做的事，而是超越他們。」
羅戈辛說，他也希望俄羅斯重返金星，「金星一直是俄國的星球」。
蘇聯是唯一有探測器登陸金星表面的國家。
羅戈辛表示：「我相信金星比火星有趣，」他還說，研究金星可以幫助科學家了解如何應對地球的氣候變遷。
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