快訊

蚯蚓坑戲水意外／2男下水救友反溺水 送醫宣告不治

父親節吃牢飯！李恆隆、郭克銘不服羈押抗告 高院駁回

俄羅斯誓言重返金星 誇海口要超越馬斯克

中央社 / 莫斯科7日綜合外電報導

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛今天說，俄國想重返金星，並帶回土壤樣本，以及打造可以超越太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）的火箭

羅戈辛（Dmitry Rogozin）向國營俄羅斯新聞社（RIA）表示：「我們正在打造一個甲烷火箭取代聯合2號火箭（Soyuz-2）。」

羅戈辛說，新火箭可能會是可以重複使用的，且第一節有望能至少重複使用100次。

他表示：「我們當然有在關注美國同業的進展，但我們的工程師正試圖抄近路，不要重複我們同業SpaceX在做的事，而是超越他們。」

羅戈辛說，他也希望俄羅斯重返金星，「金星一直是俄國的星球」。

蘇聯是唯一有探測器登陸金星表面的國家。

羅戈辛表示：「我相信金星比火星有趣，」他還說，研究金星可以幫助科學家了解如何應對地球的氣候變遷。

火箭 俄羅斯 太空

延伸閱讀

美議員喊課超級富翁稅

6G擬彎道超車 星鏈概念股後市閃金光

特斯拉試產新款Model Y

價格有望更親民！ 特斯拉傳已試產長續航後驅版Model Y

相關新聞

日本「週刊少年JUMP」漫畫原作者 涉嫌猥褻女國中生被捕

在「週刊少年JUMP」連載的漫畫家松木達哉，涉嫌猥褻多名女國中生，8日被捕，他已坦承犯行。

日本科學家發現「睡眠開關」 人類冬眠可能成真

日本科學家在老鼠身上發現被稱為Q神經的睡眠開關，只要經過強烈刺激，老鼠身體就會變冷進入類似冬眠狀態，未來如果能讓人類成功...

買玩偶見「按鈕位置」嚇壞 媽媽怒斥教壞小孩：按下有喘氣聲

美國一位媽媽為了慶祝女兒2歲生日，買了卡通「魔髮精靈」的人物玩偶，但她發現玩偶的私處竟然有一個按鈕，按下時會發出喘氣聲。對此，有其他家長發起連署活動，要求將玩偶從商店中撤除，他們指控玩偶按鈕的位置和發出的聲音具有性暗示，並會長期影響孩童身心健康。玩具公司事後解釋按鈕用途，並道歉表示會移除商品的按鈕。

粗線條男友點100根蠟燭求婚 屋子燒成焦炭女友嚇到發抖

千萬別在房間內點太多根蠟燭，因為火苗一接觸到房內易燃物，恐怕會瞬間產生大火。英國一位男子為了向交往一年多的女友求婚，花了四個多小時在兩人家中客廳佈置100根蠟燭和60顆氣球。未料男子下樓去接女友後，房子卻突然起火，整間屋子燒成焦炭，而女友見狀非常震驚，整個人嚇到發抖。

切香腸驚見塑膠手套卡在內 廠商未解釋只寄一張香腸兌換券

加工產品需要經過一連串工廠的作業流程才會產出，但有時廠商的一個疏忽，可能會讓消費者嚇壞。英國一位女子從商店購買豬肉香腸，回家烹調切開後，卻意外發現有好幾根香腸肉裡都有藍綠色的塑膠手套碎屑，令她錯愕。而令她更氣憤地是向廠商反應過後，對方完全沒有解釋為何肉裡會有塑膠手套，只寄了一張免費香腸兌換券給她。

美男拒戴口罩向店員開槍 被圍捕竟拿AK-47同警駁火

拒戴口罩打人的事常有發生，但有人為了不戴罩，居然連AK-47都掏了出來。日前美國賓夕法尼亞州一男子出門買雪茄，入店時拒絕戴口罩違反當地法令，店員要求他戴罩時，他居然發火搶走雪茄出門，更朝追上去的店員開

開心餵鹿害牠慘被槍斃 餵食遊客發文揭真相

民眾看到可愛的動物可能會想餵食牠們，不過未經同意餵食動物，可能會產生一些不良影響。英國肯特郡的諾爾莊園（Knole Park）近期將一隻遭遊客餵食的鹿帶去林地槍斃，因為這隻鹿被餵食後就開始接近人類，出現攻擊的現象。

黎巴嫩孕婦入產房分娩遇爆炸 無藥物忍痛誕男嬰

黎巴嫩首都貝魯特8月4日的爆炸奪走逾百人的性命，但同時有新生命順利誕生。產婦埃馬努埃萊（Emmanuelle Khnaisser）當時於聖喬治醫院準備分娩，進入產房後不久，港口發生爆炸，玻璃碎裂四散。幸好埃馬努埃萊最終順利誕下男嬰，母子平安。

捷克舉辦疫情下僅有的比賽 跑過地下酒窖要「拼命」

新冠肺炎肆虐，今年想參加長跑比賽看來是奢望，但其實世界上依然有比賽如常舉行。上星期捷克城市比爾森（Pilsen）便舉行一場5.5公里的啤酒主題比賽，吸引近千跑手參加，而且賽道上還有一段密閉空間，跑手需要穿越一條地下酒窖隧道後才能走到終點。

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

熱門新聞

印度新冠肺炎撤僑客機衝出跑道「斷成兩截」 17人喪生 正副機師亡

龐培歐宣布制裁林鄭月娥、鄭雁雄等11港府高官

皇室風暴未平息！哈利、梅根推新書 恐讓凱特難過

開心餵鹿害牠慘被槍斃 餵食遊客發文揭真相

彭博：美國將制裁香港行政長官林鄭月娥和其他大陸官員

「不可能禁微信！」律師稱違反美國2項憲法權利

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。