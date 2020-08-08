日本科學家發現「睡眠開關」 人類冬眠可能成真

日本科學家在老鼠身上發現被稱為Q神經的睡眠開關，只要經過強烈刺激，老鼠身體就會變冷進入類似冬眠狀態，未來如果能讓人類成功冬眠，有機會廣泛應用在醫學及太空旅行方面。

日本經濟新聞報導，2006年10月，一名男子在日本神戶市六甲山遇難，24天後獲救時體溫僅有攝氏22度，就算不幸罹難也並不奇怪，但這名男子居然仍有微弱呼吸，最後保住一命。

這種情況跟「冬眠」極為雷同，但在這個引發騷動事件的10多年後，讓人聯想到「人類只要開啟某個模式也有可能冬眠」的新聞出現，那就是從老鼠身上找到了「睡眠開關」。

如果未來「人工冬眠」可以成真，將可望用在醫療方面爭取治療時間，或是用在太空旅行，實現太空人前往火星探險的想法。

日本筑波大學國際統合睡眠醫科學研究機構教授櫻井武等人，6月在老鼠身上找到了能造成類似冬眠狀態的腦神經迴路，並將研究報告發表在英國的國際科學期刊「自然」（Nature）。

在老鼠的實驗中，只要強烈讓主掌腦部睡眠與清醒的一部分神經（稱為Q神經）活動，老鼠的身體就會變冷然後靜止不動。

這種降低體溫與體內代謝，以便將能源消耗減到最低程度的冬眠，可說是一種「極致節能」；對生物來說，成了一種阻止時間流逝的方式。

非常熟悉冬眠領域的日本北海道大學教授山口良文說，很多哺乳類都會冬眠，所以無法否定人類冬眠的可能性。人類的祖先曾走過冰河時期，讓這種能忍耐嚴寒的系統進化，也不是不可思議的事。

在日本北海道、東北地方、北歐及北美等地，一到冬天的酷寒會讓人類活動降低，出現像是憂鬱症狀的「冬季憂鬱」，有人推測，這種症狀會不會就是人類過去曾冬眠過所留下的痕跡。

專家對冬眠持慎重態度，認為還有更多必須解決的問題，但就算如此，這次櫻井武等人的研究發現，還是大大地刺激了人們對「這種時候想人工冬眠」的想像空間。

只要有刺激Q神經的化學物質，或許就能像老鼠一樣進行「冬眠」；只要能讓體溫跟代謝降低，就能延緩像心肌梗塞等疾病的進程，爭取更多就醫的時間。

美國國家航空暨太空總署（NASA）協助的一間企業曾提出過一份報告書，如果太空人能進入冬眠狀態，減少所使用的氧氣與食物，針對搭載6人、朝火星出發的小型太空船進行試算，就算是地球往返火星需400天的旅程，只要能進入冬眠狀態，對太空人來說也就是一瞬間的事。

歐洲太空總署（ESA）2019年也表明正在研究人工冬眠，雖然進一步的技術研發仍有必要，但也為至今只能在科幻電影看到的世界，帶來一點現實的味道。

就算不會冬眠的白老鼠，只要刺激Q神經周邊，一樣會出現類似冬眠的狀態，而包含人類在內的哺乳類動物幾乎都有Q神經。櫻井說，要說人類擁有冬眠的能力也不奇怪。