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買玩偶見「按鈕位置」嚇壞 媽媽怒斥教壞小孩：按下有喘氣聲

聯合新聞網 / 綜合報導
有母親錄下影片，指控玩偶按鈕位置不當，按下時發出的喘息聲，更令她震驚。圖擷自推特
有母親錄下影片，指控玩偶按鈕位置不當，按下時發出的喘息聲，更令她震驚。圖擷自推特

美國一位媽媽為了慶祝女兒2歲生日，買了卡通「魔髮精靈」的人物玩偶，但她發現玩偶的私處竟然有一個按鈕，按下時會發出喘氣聲。對此，其他家長發起連署活動，要求玩偶從商店撤除，他們指控玩偶按鈕的位置和發出的聲音具有性暗示，並會長期影響孩童身心健康。玩具公司事後解釋按鈕用途，並道歉表示會盡快下架玩偶。

根據「每日郵報」報導，孩之寶（Hasbro Trolls）玩具公司製作的魔髮精靈卡通人物玩偶，被多位家長連署指控有性暗示的問題。

美國參議院候選人帕克（Sam Parker）在推特分享了一位母親開箱玩偶的過程，只見包裝盒上稱玩偶胸前有一個按鈕，按下後會唱歌，但沒有提及玩偶的私處另有按鈕。當按下玩偶私處的按鈕時，它發出類似喘氣的聲音。而影片中的女子則表示「當你觸摸它的私處時，它會發出喘息的聲音，對我來說，這是性暗示的聲音，令人感到不安」。

有25萬多位家長簽署網路連署書，要求商店撤除玩偶，發起人傑西卡（Jessica McManis）表示「社會正在使我們的孩子以為戀童癖是可以接受的」、「這個玩偶會讓我們無辜天真的孩子思考產生什麼轉變，當有人觸摸你的私處時，這會有趣嗎，戀童癖和性騷擾不能被接受，它具有破壞性，會長期影響孩子的身心靈健康」。

孩之寶公司發言人朱莉（Julie Duffy）受訪表示「玩偶底部按鈕的功能是為了使玩偶就座時做出反應，但我們知道將按鈕設置在那裡可能會被認為不適當」、「這不是故意的，我們很樂意透過客服團隊替顧客更換同樣價值的玩偶，目前我們正在進行商品下架的程序」。

卡通 性騷擾

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