日本聲優小山力也 秀中文謝台灣捐口罩
影音串流平台Netflix近日推出一系列動畫，更公開眾多聲優及導演的訪談。曾為「名偵探柯南」中毛利小五郎配音的小山力也，特別感謝台灣捐贈口罩給日本。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊全球，在動畫「刃牙：大擂台賽的傳說」中為烈海王配音的小山力也，特別感謝台灣捐贈日本口罩。小山力也表示，「日本沒有口罩、相當危難的時候，台灣竟然送來200萬枚口罩」，他同時還以中文說「謝謝」致意。
在「刃牙」中為範馬刃牙配音的島崎信長，則是談到了入行最大挑戰。他回憶有次角色喝糖水的戲，為了模擬同樣聲音只能拼命吞口水。島崎信長笑說：「雖然經歷10年以上的聲優工作，喝東西的聲音這麼長，還是第一次，感覺到肺部要炸裂。」
日本導演湯淺政明今年推出「別對映像研出手！」獲好評後，又與Netflix合作推出「日本沉沒2020」，以新視角詮釋科幻小說家小松左京的知名作品「日本沉沒」，其中不僅與配樂家牛尾憲輔合作，動畫片頭曲更請來歌手大貫妙子演唱。
湯淺政明此次也錄製影片分享創作歷程。他表示，「小松左京老師的原著相當經典，過去也被拍成電影、電視劇，故事裡日本會沉沒的科學機制早已解釋的相當透徹，大眾早已熟悉。」這次動畫版則是以一家人的遭遇為主軸，帶出作品未被介紹過的另一面。
Netflix除推出多部原創動畫，也增加「幽遊白書」、「庫洛魔法使」、「新世紀福音戰士」、「異獸魔都」及「輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～」等多部經典供動漫迷選擇。
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