粗線條男友點100根蠟燭求婚 屋子燒成焦炭女友嚇到發抖

千萬別在房間內點太多根蠟燭，因為火苗一接觸到房內易燃物，恐怕會瞬間產生大火。英國一位男子為了向交往一年多的女友求婚，花了四個多小時在兩人家中客廳佈置100根蠟燭和60顆氣球。未料男子下樓去接女友後，房子卻突然起火，整間屋子燒成焦炭，而女友見狀非常震驚，整個人嚇到發抖。

根據「每日郵報」報導，住在英國南約克郡的恩德魯（Albert Ndreu）與女友萊麗婭（Valerija Madevic）在約會網站認識，交往一年多恩德魯決定向萊麗婭求婚。他花了兩星期籌劃求婚計畫，並在當天花四小時在客廳擺滿100根蠟燭、60顆氣球，並用蠟燭拼出「嫁給我嗎」。

未料恩德魯離開房子、帶著鮮花去接萊麗婭後，房子就起火了，萊麗婭說「我幾乎不知道他已經摧毀了整個客廳，我們走上樓梯到公寓，到處都是煙，我讓他叫消防員，因為我們的房子著火了，我感到非常震驚顫抖著，因為它看起來真的很糟糕」。

而當萊麗婭下樓時，她看到恩德魯跪在地上、拿著戒指和她求婚，她說「他從口袋裡掏出一個盒子，我當下說不出話，他說他搞砸了，我們的房子已經燒成灰燼，但是他仍問我願不願意嫁給他，我說好」。

萊麗婭與恩德魯目前住在恩德魯表弟的家中，雖然不確定何時能回家，但萊麗婭說「這是美好的一天，是我一生中最美好的一天，房子內的東西可以換新，但不能取代我們彼此之間的愛」。