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切香腸驚見塑膠手套卡在內 廠商未解釋只寄一張香腸兌換券

聯合新聞網 / 綜合報導
巴頓將香腸切開後發現裡面有疑似塑膠手套的碎屑。圖擷自Daily News
巴頓將香腸切開後發現裡面有疑似塑膠手套的碎屑。圖擷自Daily News

加工產品需要經過一連串工廠的作業流程才會產出，但有時廠商的一個疏忽，可能會讓消費者嚇壞。英國一位女子從商店購買豬肉香腸，回家烹調切開後，卻意外發現有好幾根香腸肉裡都有藍綠色的塑膠手套碎屑，令她錯愕。而令她更氣憤的是向廠商反應過後，對方完全沒有解釋為何肉裡會有塑膠手套，只寄了一張免費香腸兌換券給她。

根據英國「每日郵報」報導，來自英國桑迪的巴頓（Shona Barton）在英國第二大連鎖超市森寶利（Sainsbury's）購買了一包豬肉香腸。她將香腸烹飪後當作晚餐，與丈夫傑米（Jamie）和女兒艾利（Ellie）一起享用。未料傑米切開香腸卻發現一個藍綠色的碎屑，巴頓一家相當吃驚，立刻切開其他香腸檢查，發現巴頓的香腸內也有塑膠碎屑。

巴頓說「我丈夫在他的兩根香腸內都發現更大的塑膠碎屑。基於這一點，這顯然就是塑膠手套」、「這很噁心，特別是想到有人曾將手放在手套內」。事後香腸廠商寄了封email給巴頓，向她道歉，並詢問她們家的地址。不久後巴頓收到廠商寄來的香腸兌換券，她說「這就是我很生氣的原因，這真是太粗俗了，他們給我發了一張免費香腸的兌換券」、「他們本來可以花時間來解釋他們認為發生了什麼以及他們採取了哪些步驟來確保不再發生這種情況」。

巴頓表示從這次事件後，艾利開始對食物產生懷疑，她們之後也只敢向肉販買肉。而香腸廠商則表示「我們已經展開了內部調查，審查我們在每個階段的流程，並將實施更多檢查，以防止將來再次發生這種情況」。

英國 食品安全

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