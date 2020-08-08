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美男拒戴口罩向店員開槍 被圍捕竟拿AK-47同警駁火

香港01 / 李納德
警方在雪茄店外取證。（wfmz新聞截圖）
警方在雪茄店外取證。（wfmz新聞截圖）

拒戴口罩打人的事常有發生，但有人為了不戴罩，居然連AK-47都掏了出來。日前美國賓夕法尼亞州一男子出門買雪茄，入店時拒絕戴口罩違反當地法令，店員要求他戴罩時，他居然發火搶走雪茄出門，更朝追上去的店員開了兩槍。警方事後通緝男子，豈料找上門時，他縱然被圍捕仍拿AK-47和手槍雙槍並用跟警方駁火。這名男子目前被控以殺人未遂等共22項罪名。

有人會以自由為名拒絕戴上口罩，但你不戴都算了，有必要動真槍嗎？美國賓夕凡尼亞州伯利恆市（Bethlehem）警方日前交代一宗案件，35歲男子扎博羅夫斯基（Adam Michael Zaborowski）於7月31日上午去到一間雪茄店，由於無戴口罩違反當地法令，店員要求他戴上口罩，否則不會做他生意。

扎博羅夫斯基聞言相當激動，從貨架拿了兩枝雪茄不付錢就離開，店員尾隨要求他歸還雪茄，未料他竟拔出手槍對天鳴槍一發，再照店員方向開了兩槍，幸好無人受傷，扎博羅夫斯基馬上駕車逃去，警方形容他非常危險，事發後馬上通緝扎博羅夫斯基。

槍擊案發生後第二天，警方成功找到扎博羅夫斯基住所，想趁他駕車出門時拘捕他。當警方成功攔截時，扎博羅夫斯基跳下車拿出AK-47和手槍向警察開槍，雙方駁火，博羅夫斯基最終因臀部及腿被射中遭制伏，一名警員受輕傷。

有雪茄店內的目擊者告訴外媒，扎博羅夫斯基「太瘋狂了」，他曾拿出一張紙，說賓夕法尼亞州法律中有一點可以證明他無需戴上口罩，目擊者說他要求店員讀出第6行，表示「我不必在這兒戴口罩」。當時店員知道勢色不對作出讓步，說他可以在店外等候，告訴店員要的東西，他們可以出來給他雪茄並收錢之類，但扎博羅夫斯基完全聽不入耳。

雖然外媒未知他到底提出什麼法例，但賓州自7月1日起，已錄得逾11萬宗確診及7300多宗死亡個案，因此都要求民眾在室外絕大多數地方戴上口罩。

警方翻查案件，原來扎博羅夫斯基早被當局禁止持槍。扎博羅夫斯基目前被控以謀殺未遂、搶劫等22項罪名，准以 100 萬美元保釋。扎博羅夫斯基的代表律師稱，事發前博羅夫斯基剛失業，最近更失去了孩子的監護權，同時深受疫情困擾，整個人繃得太緊，一時想不開才失去理智。

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文章授權轉載自《香港01》

口罩 疫情 購物 通緝

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