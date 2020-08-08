開心餵鹿害牠慘被槍斃 餵食遊客發文揭真相

民眾看到可愛的動物可能會想餵食牠們，不過未經同意餵食動物，可能會產生一些不良影響。英國肯特郡的諾爾莊園（Knole Park）近期將一隻遭遊客餵食的鹿帶去林地槍斃，因為這隻鹿被餵食後就開始接近人類，出現攻擊的現象。

根據英國「每日郵報」報導，英國諾爾公園內近期發生園方槍殺鹿的事件，一位名叫維多利亞（Victoria Chaney）的女子事後發文分享，在上月3日她和自己的家人到諾爾公園餵食鹿。雖然知道這個地方規定不能餵食，但出於對動物的友善，她們認為規定只是禁止人們餵食動物巧克力、甜甜圈等不適合的食物。維多利亞說「一隻鹿走過來了，非常可愛，很難不給牠們任何東西，所以我們就拿出胡蘿蔔，之後牠就被園方人員追趕」。

園方人員對維多利亞稱這隻鹿傷害了人，所以要將牠抓捕。不久鹿的管理員也出現，並告訴維多利亞「因為當被馴服的動物被大眾不斷地餵食，牠們會成為滋擾和危險，所以必須解決牠們」。維多利亞看著管理員走進旁邊的林地，接著聽到一聲槍響，這讓她們一家嚇壞了。

事後公園園方也發出聲明，表示這隻鹿表現出過度侵略性行為，使遊客受傷，並對其他人產生威脅，而園方之後會派工作人員定期在公園巡邏，教育遊客勿隨便餵食動物。而維多利亞則認爲園方應該在公園內修改標示，提醒遊客如果餵食鹿，牠們將有可能被槍斃。