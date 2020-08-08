黎巴嫩孕婦入產房分娩遇爆炸 無藥物忍痛誕男嬰

黎巴嫩首都貝魯特8月4日的爆炸奪走逾百人的性命，但同時有新生命順利誕生。產婦埃馬努埃萊（Emmanuelle Khnaisser）當時於聖喬治醫院準備分娩，進入產房後不久，港口發生爆炸，玻璃碎裂四散。幸好埃馬努埃萊最終順利誕下男嬰，母子平安。

埃馬努埃萊的丈夫Edmond Khnaisser拍攝到當時的情況，並向英國廣播公司（BBC）講述事發經過。他指，妻子被送到產房，醫生和護士為分娩作準備，大約20秒後，醫院傳來爆炸的巨響。

Khnaisser表示，發生爆炸後，所有物品散落一地，包括玻璃和儀器，天花板也倒塌下來。他隨即看看妻子的情況，擔心她和孩子受傷。妻子身上佈滿玻璃碎片，他先把妻子的病床搬出去，再扶起醫生和護士。

他指，妻子並非只是受驚，當時也沒有藥物，妻子要忍痛分娩，跟古時候分娩的產婦一樣。約1.5小時後，埃馬努埃萊誕下男嬰，取名為喬治（George）。Khnaisser表示，兒子於災難級爆炸期間出生，曾不相信能夠活着走出來。他同時代表兒子感謝醫護人員。

延伸閱讀：

黎巴嫩爆炸｜濃煙竄家中 慈父抱子避難片段熱傳 網民讚父愛偉大

【黎巴嫩爆炸】德國一名駐貝魯特使館職員住所內死亡

文章授權轉載自《香港01》