捷克舉辦疫情下僅有的比賽 跑過地下酒窖要「拼命」

新冠肺炎肆虐，今年想參加長跑比賽看來是奢望，但其實世界上依然有比賽如常舉行。上星期捷克城市比爾森（Pilsen）便舉行一場5.5公里的啤酒主題比賽，吸引近千跑者參加，而且賽道上還有一段密閉空間，跑者需要穿越一條地下酒窖隧道後才能走到終點。

捷克城市比爾森於8月1日，在當地著名的比爾森啤酒廠（Pilsner Urquell Brewery）舉行一場「啤酒跑」fun run，分為早餐跑、家庭跑、中午跑和黃昏跑等多個組別，近千跑者參加。除了衝線後可以暢飲當地的特產啤酒之外，比賽最特別的環節在於全部距離的賽事，衝線前都需要穿過一段約600米的「地下賽道」。全球疫情下如常比賽已經很大膽，更接受到出現大量人流同時穿越密閉空間，這種「拼命」的態度，實在「像極了愛情」！

直至目前為止，捷克的新冠肺炎疫情依然未能控制，累計確診人數超過17,731人的新高，死亡人數亦有390人，當中以東部的摩拉維亞-西利西亞州的疫情最為嚴重。雖然這個「啤酒跑」的舉辦城市比爾森位於捷克西部，相對比較安全，賽會亦有相關衛生指引，賽前需要測量體溫，並鼓勵參加者穿戴口罩參賽，但就比賽過後，大會發佈的片段和圖片看，並沒有太多跑者跟隨指引。

比爾森「啤酒跑」的賽道，圍繞捷克最著名的品牌Pilsner Urquell的釀酒工廠，建立於1839年，本身就是當地著名的旅遊景點。啤酒廠的地下酒窖亦有近200年歷史，處於工廠地下17米的位置，隧道的總距離約有9公里，當中儲放了大量比人還高的木桶，用作啤酒發酵及熟成。要不是疫情的憂慮，本來確實是條非常有趣的賽道。

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文章授權轉載自《香港01》

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