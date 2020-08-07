破天荒 Lifetime首次播放「華人家庭」節日電影

有線電視頻道Lifetime依照慣例，每年聖誕節前兩個月開始播放一系列的節日電影，今年更破天荒首次發行以華人家庭為主題、且由華人導演執導的電影「甜辣假期」(A Sugar & Spice Holiday)。

今年Lifetime頻道將從10月中至12月底，連續播放1200小時的新製作節日系列電影，這一系列被命名為「美好人生」(It`s A Wonderful Lifetime，以下名稱皆為暫譯)。

以往的節日系列電影主題都相當多元化，除了去年主打的多元性別族群(LGBTQ)電影「一路閃爍」(Twinkle All the Way)，講述一對同性情侶的愛情故事廣受歡迎，今年更大膽推出以華裔背景為主題的電影。

「甜辣假期」的故事圍繞著女主角蘇西(Suzie)，在聖誕節時回到緬因州的老家，她的家人在當地經營一家名為「龍蝦酒吧」(Lobster Bar)的餐廳。

蘇西過世的奶奶在當地社區因為擅長烘焙而赫赫有名，為了發掘奶奶的秘密食譜，蘇西找上高中同學比利(Billy)參加一場薑餅屋製作大賽，尋找糖與香料的完美比例；最終蘇西不僅找到她要的食譜，也找到了愛情。

該電影由製作公司Brightlight Pictures發行，華裔導演廖珍妮(Jennifer Liao)執導，艾琳·多諾休(Eirene Donohue)編劇；廖珍妮過去的作品包括末日公司(End of Days, Inc)，以及OMNI TV製作的犯罪系列影集「血與水」(Blood and Water)等。