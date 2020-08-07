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美國打工9年滙百萬血汗錢剩零頭 崩潰斬殺疑出軌妻子

香港01 / 李福源
薩法特行兇後被警方拘捕。圖擷自印尼媒體《SUARA》
薩法特行兇後被警方拘捕。圖擷自印尼媒體《SUARA》

來自印尼東爪哇省宗班縣（Jombang）的49歲男子薩法特（Safaat），自2011年起一直在美國打工，9年來寄回家的血汗錢逾20億印尼盾（約106萬港元），今年3月他回到家鄉，打開存摺一看，存款卻所餘無幾，加上懷疑妻子不忠，盛怒之下竟持刀向妻兒施襲，其48歲妻子伊斯通寧加蒂（Sri Estuningati）被殺死，19歲兒子諾瓦爾（Noval）頭部亦遭重傷。

為了改善家人生活，薩法特9年來一直在美國打工，並將薪金寄回家給妻子保管；今年3月他回到家中查看存摺，卻發現存款數字大減，已所剩無幾，多番追問下，妻子總是支吾以對，避而不答錢用在何處，二人因此多次發生爭執。

薩法特說：「我對她（妻子）非常生氣，因為我發現辛苦賺來的錢只用來買下約值5億印尼盾（約26.5萬港元）的花園和稻田，其餘都不知所蹤。於是我開始懷疑她可能與其他男人有染。」某日他在街上見到妻子與一名20多歲男子在一起，兩人當時有說有笑甚至有身體接觸，「那時我肯定她出軌了。」

19歲兒子同遭殃

上周五（7月31日）晚，薩法特難忍心中怒火，「我覺得自己在外國工作所付出的一切都是徒勞，強烈的嫉妒令我發狂」，結果他在家中拿刀劈向妻子頭部，並且割喉將其殺死，接著薩法特走上二樓，襲擊在睡房的兒子，導致其頭部重創，幸好送院搶救後無生命危險；薩法特供稱：「每次我和妻子吵架時，他（兒子）總是替其母辯解，因此令我非常不滿。」

薩法特其後被捕，警方將以謀殺罪起訴，最高可被判入獄15年。

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文章授權轉載自《香港01》

印尼 打工 出軌 殺人

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