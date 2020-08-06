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居家防疫政策 恐惡化失智症狀
居家防疫政策，恐使失智症患者病情惡化。根據日本老年醫學會和廣島大學的調查，發現為遏止新冠疫情提出的居家防疫政策，會使失智症患者的認知功能惡化，並使患者的體能下降。
居家防疫使失智症狀惡化
據《朝日新聞》報導，日本老年醫學會和廣島大學於8月4日宣布調查結果，發現為遏止新冠疫情提出的居家防疫政策，會使失智症患者的認知功能惡化，並使患者的體能下降。
根據調查結果，共對945家醫療機構、751名護理人員進行訪問，當中有39％的醫療設施、療養院及38％的護理人員表示，限制外出活動會使失智症患者的症狀加重，其中影響最嚴重的是已經出現晚期症狀的失智症患者。
社交有助減緩衰退
調查報告表示，療養院的病人出現精神狀況惡化的現象，歸因於限制外出、會見訪客（家人、朋友），病患的焦慮感增加。另外，調查結果也顯示，患者待在家中的時間延長，會導致認知功能惡化；日托服務暫停，也使得患者活動量減少，進而導致體能下降。
另據《圖森前哨報》報導，維持社交活動可以防止思維能力下降，即使是獨自生活或大腦中存在β-澱粉樣蛋白累積跡象的人；建立令人滿意的人際關係可以幫助人們更好地應對壓力，減低大腦中β-澱粉樣蛋白和tau蛋白的累積。（β-澱粉樣蛋白、tau蛋白的堆積會導致阿茲海默症出現。）
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