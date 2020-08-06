開發大自然惹禍 病原動物傳人機率增

人類肆意開發，讓荒野病源藉由動物傳染人的機率大增。日前權威雜誌《自然》一則研究提到，將自然野外開發成農田與城市後，染疫大流行機率提升不少。科學家解釋，每4種新出現的疫情中平均有3個是來自於「動物傳人」，而人類商業化改造自然環境後，能接近人類生活環境的通常是適應力極強的短命動物，等同於在給這些帶原體機會接近人類。

正值疫情大流行時期，公衛與染疫議題都被特別關注，根據《英國廣播公司》報導，權威科學雜誌《自然》刊登一則研究，能夠適應人為環境的動物比適應力低的動物，更具「帶病傳人」的能力，整體來看，大約有4分之3的新疫情傳染源頭都是來自動物，尤其又是適應力強的動物。

倫敦大學專家吉布解釋說，帶多種傳染病的短命嚙齒類動物，能輕而易舉在非原本生存的環境生活，諸如老鼠與鴿子，然而，人類在工業化與商業化的動作，是把自然野生環境改造成農田與城市等人為環境，無疑是讓這些帶原動物更容易接近人類。

至於要如何預防，同為倫敦大的學者瓊斯說，未來幾十年都市化會更顯著，只能在人為破壞自然環境的同時，在該地區加強疾病檢測與醫療保健，提前處理可能會「動物傳人」的病原體。

除了帶病的顧慮，過度人造破壞自然環境，也會對自然系物種造成傷害，據過往的《Nation報》整理，研究人員曾追蹤81個國家、共計2萬種動植物，發現不論在哪個地區進行人為土地開發，都會利於單一少量物種接管環境，通常都是繁衍力強、或是適應力強的物種像大鼠、麻雀等，這會讓其餘多數物種不適生存，原本維持動態平衡的食物鏈就會被破壞。

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