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10年不間斷！同事集資買彩券 幸運女神招手爽中1.64億

聯合新聞網 / 綜合報導
國外有網友10年來和同事集資買樂透，最終幸運中500萬美元（約新台幣1.64億元）的頭獎。示意圖／ingimage
國外有網友10年來和同事集資買樂透，最終幸運中500萬美元（約新台幣1.64億元）的頭獎。示意圖／ingimage

加拿大溫尼伯療養院的6名員工，10年來每個星期五都會集資買彩券，沒想到上個月幸運女神向她們招手，中了頭獎500萬美元（約新台幣1.64億元），代表前往領取獎金的薩爾特（Marie Saltel）表示「一切好不真實，感覺像做夢一樣」。

根據外媒報導，薩爾特在開獎前一天到聖瑪麗路1099號的Dakota家庭食品處購買彩券，然而這10年間她和其他人每周五都會集資下注，這次中獎對她們來說意義重大，因為在新冠肺炎COVID-19）期間擔任療養院員工，壓力其實非常大，現在則是豁然開朗的感覺。

薩爾特表示「起初我擔心看錯中獎號碼，於是請兒子再次檢查確認，當我告訴她們中獎消息時，大家都不相信以為我在開玩笑，但她們現在都相信了」，而6人也決定捐助一筆錢幫助弱勢孩子，剩下的錢用來房屋翻新及退休儲蓄。加拿大彩券公司提到，這是溫尼伯從2019年6月14日LOTTO MAX開出950萬美元之後的最大獎。

COVID-19 新冠肺炎 樂透 頭獎

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